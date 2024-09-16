Обзор на фильм «Битлджус Битлджус»

В параллельный прокат вышел «Битлджус Битлджус» Тима Бертона — сиквел классического фильма режиссера, посвященного похождениям веселого демона-биоэкзорциста в исполнении Майкла Китона. «Лента.ру» рассказывает, каким получилось возвращение на экран культового киногероя 1980-х, компанию которому составили Вайнона Райдер и Моника Беллуччи.

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Ведущая телешоу о домах с привидениями Лидия Дитц (Вайнона Райдер) все чаще вынуждена прерывать съемку, чтобы сбегать в туалет, умыться и проглотить седативную таблетку. Лидии вновь и вновь мерещится одутловатый лохматый джентльмен — демон и биоэкзорцист с того света Битлджус (Майкл Китон). 36 лет назад мисс Дитц чуть не стала миссис Битлджус, но с тех пор сделала карьеру, вышла замуж, родила ребенка и развелась. О паранормальных событиях подростковых лет напоминает разве что семейный особняк, в котором она предпочитает бывать пореже.

Дата выхода: 14 сентября

Страна: США

Продолжительность: 1 час 44 минуты

Режиссер: Тим Бертон

В ролях: Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Майкл Китон, Кэтрин О'Хара, Джастин Теру, Уиллем Дефо

Однако у судьбы на Лидию свои планы, и вот она уже вынуждена отправиться в семейное гнездо в связи со смертью любимого папы. Здесь же — мачеха Делия (Кэтрин О’Хара), увязавшийся следом продюсер шоу Лидии и по совместительству ее жених Рори (Джастин Теру), ее дочь Астрид (Дженна Ортега), которая натерпелась от маминой славы, а в чертовщину совсем не верит. Но именно Астрид в итоге станет причиной новой встречи Дитцев с Битлджусом, у которого есть и собственные проблемы. По досадной случайности к жизни (вернее, конечно, к смерти) вернулась порубленная на куски экс-супруга демона Делорес (Моника Беллуччи), которая умеет лишать жизни даже мертвых и теперь идет по следу биоэкзорциста, приговаривая: «Он мой».

«Битлджус Битлджус» из тех картин, которые делаются быстро. Это необходимый рывок для выхода из творческого тупика, позволяющий художнику вернуть контроль над собственной вселенной. В последних интервью Бертон говорит, что разработка проекта заняла все 36 лет, прошедшие с выхода первой части. Это, конечно, шутка: задуманный им еще в 1980-х «Битлджус на Гавайях» был похоронен в прошлом тысячелетии. Сет Грэм-Смит, значащийся в титрах одним из сценаристов, был утвержден в 2011-м, но с тех пор создатели перепробовали массу концептов — чтобы в итоге вернуться к самому надежному.

Да, «Битлджус Битлджус» -- это «концерт по заявкам» и «праздник со слезами на глазах», но исполняет его ансамбль, аналогов которому в современном кинопрокате просто нет

Классические фильмы Тима Бертона — «Битлджус», два «Бэтмена» и «Эдвард руки-ножницы» — были не просто уколом веселой готики, впрыснутым в поп-культуру 90-х, но и чередой автопортретов. В «Бэтменах» автопортрет был даже двойным: Бертон отражался не только в живущем двойной жизнью Брюсе Уэйне, но и в Джокере с Пингвином. Демон Битлджус был первым в этой галерее и одним из самых в ней ярких. В герое Китона из первого фильма отразилась бунтарская ярость Бертона, в первые годы карьеры маявшегося на службе в студии Disney — сам Тим без шуток сравнивал эту работу с армейской муштрой. Битлджус был опасным трикстером, неуправляемым, но незаменимым в определенных случаях — например, для изгнания живых людей из дома, облюбованного призраками Алека Болдуина и Джины Дэвис. Кем-то таким видел себя и Бертон — равно, впрочем, воображая себя и мрачным гомункулом из «Эдварда руки-ножницы».

С выхода в 1996-м фильма «Марс атакует» режиссер незаметно для себя и окружающих стал превращаться из художника в наемного работника с авторским почерком — такими словами ручных режиссеров успокаивают хитрые продюсеры. Апогеем стало возвращение на Disney с «Алисой в Стране чудес» и «Дамбо» — мастеровито сделанными фильмами, которые чуть не похоронили карьеру Бертона, всерьез засобиравшегося завязать с кино после фильма о слоне.

В последние годы разменявший седьмой десяток режиссер связал жизнь с Моникой Беллуччи и взялся за возвращение к корням. Первым опытом на этом поле стала «Уэнсдэй» — расхваленная, но чересчур формальная вариация на тему «Семейки Аддамс». По сериалу Netflix видно и то, как Тим радуется предоставленной стримингом свободой и как неловко он ощущает себя в чужом мире, а также не идет сказочнику из девяностых эта игра в сусальную киновселенную.

Зато успех «Уэнсдэй» позволил вернуться к началу в буквальном смысле и рывком закончить давно задуманный сиквел «Битлджуса»

Спешность исполнения ощущается здесь почти в каждой детали. Новый «Битлджус» отличается от старого, прежде всего, отсутствием рукотворного мира — у раннего Бертона даже привычная реальность напоминала веселый и кошмарный карнавал. Теперь режиссер позволяет себе неловкий фрагмент в настоящем Нью-Йорке, а пространство жизни семейства Дитцев напоминает сериальные декорации. Кастинг устроен схожим образом: Китона, Райдер и О’Хару окружают фигуры явно набранные из друзей, знакомых и тех, кто оказался под рукой, — от Теру и Беллуччи до Ортеги в качестве актрисы-талисмана и Дэнни Де Вито в коротеньком эпизоде. Иными словами, разнородные части сюжета здесь сшиты строительным степлером, как тело бывшей жены Битлджуса.

Однако, как только заглавный герой появляется на экране, а действие переносится в загробный мир, картина приобретает цельность, драйв и отчаянную самоуверенность, свойственную молодому Бертону. Покрытый слоями грима 73-летний Китон выглядит в точности так же, как и 36 лет назад. Посмертная бюрократия усилена новыми персонажами и шизофреническим выходом Уиллема Дефо в роли подорвавшегося на ручной гранате актера Вулфа Джексона, одержимого частным сыском. В метро, мчащем в сторону вечного покоя, пляшут пестрые соул-вокалисты.

Именно здесь, на том свете, свистопляска сюжета обретает что-то вроде смысла. Как и первый фильм, «Битлджус Битлджус» рассказывает о том, что прощаться с земной жизнью стоит без сожалений, а все самое интересное за последней чертой только начинается. Щемящим (но ненавязчивым) контрапунктом всего этого кладбищенского праздника выступает сам Битлджус. В отличие от первого фильма, он выглядит слегка потерянным и будто понимает, что все его изобретательные выходки никому здесь, на самом деле, не нужны.

Впрочем, по словам Бертона, на сей раз его вторым альтер эго служит Лидия Дитц — в почти растратившей талант на шарлатанские телешоу женщине действительно легко увидеть нечто автобиографичное. И в том, что Лидия, несмотря на все компромиссы, продолжает видеть мертвецов и ночные кошмары, читается надежда автора на новые полеты фантазии в будущем.