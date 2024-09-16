Когда выйдет фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым

«Кинопоиск» объявил, что фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли выйдет в прокат 27 февраля 2025 года. Вместе с этим появились и первые кадры ленты.

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Вместе с Борисовым в ленте также сыграл Макар Хлебников и другие. Режиссёрами выступили Владимир Мункуев и Максим Арбугаев. На кадрах можно увидеть Борисова с Хлебниковым.

Первые кадры из фильма «Кончится лето».

Фильм вдохновлён реальной криминальной историей. Сюжет расскажет, как старший брат втягивает младшего в преступление. Братья похищают золото и пускаются в бега. Отныне они вынуждены держаться вместе.

Оператором картины стал Максим Арбугаев, номинант на премию «Оскар» за фильм «Выход».