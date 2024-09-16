«Иллюзион» покажет фильмы режиссера Владимира Меньшова

В кинотеатре «Иллюзион» 17 сентября пройдет спецпоказ киноленты «Москва слезам не верит», а 18–24 сентября пройдет ретроспектива работ Владимира Меньшова, приуроченная к 85-летию со дня рождения режиссера. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

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«17 сентября в 19:00 в "Иллюзионе" состоится специальный показ хита советского проката "Москва слезам не верит", а с 18 по 24 сентября в кинотеатре пройдет ретроспектива Владимира Меньшова, приуроченная к 85-летию со дня рождения актера и режиссера. Фильм "Москва слезам не верит" представит киновед Сергей Лаврентьев», – говорится в сообщении.

Как уточняется, зарегистрироваться на показ можно на сайте кинотеатра illusion-cinema.ru.