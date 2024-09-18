Мультипликаторы из 102 стран подали заявки на фестиваль «Анимур»

Третий международный фестиваль анимационного кино «Анимур» состоится в столице Хабаровского края с 1 по 4 ноября в кинотеатре «Гигант». На конкурс поступило рекордное количество заявок – 2,3 тыс. из 102 стран мира, среди лидеров по количеству заявленных проектов – Россия, Бразилия, Китай, Индия, Иран, США, Аргентина, Франция, Турция и Великобритания.

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Не все, кто подал заявку, смогли пройти в конкурсную программу. Перечень картин к показу уже составлен. Это 81 короткометражка и 24 эпизода сериалов от аниматоров из 27 стран. Итого зрители увидят 105 работ (из них 37 российских).

На фестивале жури (в составе которого представители «Союзмультфильма») выберут победителей в номинациях: гран-при, лучшая режиссура и лучшая анимация, за лучший сериал и другие. Кроме того, организаторы вручат призы зрительских симпатий. Это новинка конкурса.

Кроме показов будут проходить мастер-классы, творческие встречи, лекции и дискуссии. Расписание будет опубликовано на официальном сайте фестиваля.