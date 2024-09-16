Какие фильмы покажут по ТВ к юбилею Софи Лорен

20 cентября Софи Лорен исполнится 90 лет. Новую неделю интеллектуального проекта "Полночь" телеканал "Пятница!" посвятит легендарной итальянской актрисе: с 16 по 19 сентября в эфире коллекция фильмов с Софи Лорен в главной роли.

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За свою многолетнюю карьеру Софи стала обладательницей множества премий - двух "Оскаров", пяти "Золотых глобусов", главных наград Каннского, Венецианского, Берлинского и других престижных кинофестивалей. Является одной из последних ныне живущих кинозвезд Золотого века Голливуда.

16 сентября - "Мадам Сан-Жен", Кристиан-Жак, 1961

Экранизация пьесы французского драматурга Викторьена Сарду. Действие разворачивается в 1792 году в Париже во времена наполеоновских войн. Катрин работает прачкой и стирает белье тогда еще никому не известному лейтенанту по имени Наполеон. Влюбившись в одного из солдат Наполеона, Катрин бросает все и уезжает вслед за возлюбленным. Став императором, Наполеон присваивает супружеской паре дворянский титул и передает в управление целую провинцию. Но новоиспеченная герцогиня Катрин остается верна своему простому происхождению и этим возмущает дворянство.

Роли в картине исполнили Софи Лорен, Робер Оссейн, Джанрико Тедески, Рено Мари, Челина Чели, Аналия Гаде и другие.

17 сентября - "Вчера, сегодня, завтра", Витторио Де Сика, 1963

Фильм состоит из трех новелл, действие которых происходит в крупнейших итальянских городах - Риме, Милане и Неаполе, - и рассказывает истории итальянских женщин, добивающихся желаемого с помощью своей внешности. Во всех новеллах главные роли играют Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

В 1965 году картина получила премию "Оскар" как лучший иностранный фильм, а Марчелло Мастроянни удостоился премии Британской киноакадемии как лучший иностранный актер.

18 сентября - "Брак по-итальянски", Витторио Де Сика, 1964

Экранизация пьесы Эдуардо Де Филиппо "Филумена Мартурано". История о юной девушке Филумене, которая познакомилась в публичном доме с богатым красавцем Доменико и переехала к нему. Девушка становится хозяйкой в доме возлюбленного, но Доменико отказывается официально оформить отношения - тогда Филумена решается на отчаянный шаг.

Главные роли в картине исполнили Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Винченца Ди Капуа, Марилу Толо и другие. В 1965 году лента получила "Золотой глобус" в категории лучший иностранный фильм. За роль в картине Софи Лорен была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль и отмечена серебряным призом на ММКФ в 1965 году.

19 сентября - "Подсолнухи", Витторио Де Сика, 1970

Советско-итальянская драма Витторио де Сика с участием Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Влюбленные друг в друга Джованна и Антонио женятся, но вскоре мужчину отправляют на фронт. Спустя время Антонио объявляют пропавшим без вести, а Джованна едет на поиски мужа в Советский Союз. Роли в картине исполнили Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Людмила Савельева, Галина Андреева, Анна Карена, Надежда Чередниченко и другие.

В 1971 году фильм был номинирован на премию "Оскар" за лучшую оригинальную музыку к фильму.

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