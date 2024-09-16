$91.14+0.21101.28+0.48
Войти в почту

Что покажут по ТВ к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова

17 сентября исполняется 85 лет со дня рождения актера, режиссера, сценариста, педагога, лауреата Государственной премии им. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар", народного артиста РСФСР Владимира Валентиновича Меньшова. К этой дате телеканал "Россия-Культура" подготовил специальную программу - в эфире с 16 по 21 сентября фильмы и передачи.

Что покажут по ТВ к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова
© РИА Новости

16 - 19 сентября в 20:45 (повторы 17 - 20 сентября в 13:00) смотрите передачу "Монолог в 4-х частях", посвященную жизни и творческому пути Меньшова. В первом выпуске (эфир 16 сентября) Владимир Валентинович вспоминает о детстве и юности, о родном городе Баку, о мечте стать актером и неудачной попытке поступить во ВГИК.

17 сентября на телеканале вторая часть программы, рассказывающая об учебе Меньшова в Школе-студии МХАТ. Режиссер размышляет об оттепели, вспоминает о новых для того времени театрах Любимова, Ефремова, Эфроса и неподражаемых мхатовских "стариках", а также о том, как случайная встреча с Михаилом Роммом сыграла решающую роль в его профессиональной судьбе.

В третьей части ( 18 сентября) Владимир Меньшов говорит о любимых ролях, о съемках в картине Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор", рассуждает о главных принципах режиссуры и делится своими впечатлениями о работе известных артистов: Олега Табакова, Сергея Юрского, Армена Джигарханяна.

В заключительном выпуске (19 сентября) Меньшов вспоминает о том, как после получения "Оскара" за фильм "Москва слезам не верит" ему пришлось столкнуться с жесткой цензурой. Режиссер рассказывает о картинах "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-Мырли", а также о работе над лентой "Большой вальс", которую Меньшов так и не успел завершить.

19 сентября в 21:15 в рубрике "Кино о кино" смотрите авторский фильм Александра Казакевича "Любовь и голуби". Что характерно! Любили друг друга!". Зритель узнает, как создавалась картина, завоевавшая всенародную любовь, и как руководители советской киноиндустрии пытались переделать ее на свой лад. Своими воспоминаниями делятся Владимир Меньшов, Людмила Гуркина (вдова Владимира Гуркина, автора одноименной пьесы, которая легла в основу фильма), актер Александр Михайлов.

20 сентября в 21:35 в эфире мелодрама Сергея Ашкенази "Время для размышлений", в которой Владимир Меньшов сыграл одну из главных ролей. В картине также снимались: Вера Алентова, Юрий Богатырев, Евгения Ханаева и другие артисты.

21 сентября в 09:40 - документальный фильм из цикла "Острова", в котором Владимир Меньшов вспоминает о юношеских мечтах, о своих учителях, о фильмах и спектаклях, над которыми работал.

Далее в 10:20 на экранах школьная драма Меньшова "Розыгрыш". В фильме о дружбе и первой любви, о чести и предательстве снимались: Евгения Ханаева, Дмитрий Харатьян (дебют актера в кино), Наталья Вавилова, Зиновий Гердт и другие.

Фильмы и сериалы
Розыгрыш
Оскар
Любовь и голуби
Москва слезам не верит
Остров
Людмила Гуркина
Сергей Ашкенази
Евгения Ханаева
Наталья Вавилова
Сергей Юрский
Вера Алентова
Дмитрий Харатьян
Владимир Гуркин
Зиновий Гердт
Армен Джигарханян
Александр Казакевич
Юрий Богатырев
Владимир Меньшов
Тимур Бекмамбетов
Александр Михайлов
Михаил Ромм
Олег Табаков