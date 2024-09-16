Что покажут по ТВ к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова

17 сентября исполняется 85 лет со дня рождения актера, режиссера, сценариста, педагога, лауреата Государственной премии им. Крупской и премии Американской киноакадемии "Оскар", народного артиста РСФСР Владимира Валентиновича Меньшова. К этой дате телеканал "Россия-Культура" подготовил специальную программу - в эфире с 16 по 21 сентября фильмы и передачи.

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16 - 19 сентября в 20:45 (повторы 17 - 20 сентября в 13:00) смотрите передачу "Монолог в 4-х частях", посвященную жизни и творческому пути Меньшова. В первом выпуске (эфир 16 сентября) Владимир Валентинович вспоминает о детстве и юности, о родном городе Баку, о мечте стать актером и неудачной попытке поступить во ВГИК.

17 сентября на телеканале вторая часть программы, рассказывающая об учебе Меньшова в Школе-студии МХАТ. Режиссер размышляет об оттепели, вспоминает о новых для того времени театрах Любимова, Ефремова, Эфроса и неподражаемых мхатовских "стариках", а также о том, как случайная встреча с Михаилом Роммом сыграла решающую роль в его профессиональной судьбе.

В третьей части ( 18 сентября) Владимир Меньшов говорит о любимых ролях, о съемках в картине Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор", рассуждает о главных принципах режиссуры и делится своими впечатлениями о работе известных артистов: Олега Табакова, Сергея Юрского, Армена Джигарханяна.

В заключительном выпуске (19 сентября) Меньшов вспоминает о том, как после получения "Оскара" за фильм "Москва слезам не верит" ему пришлось столкнуться с жесткой цензурой. Режиссер рассказывает о картинах "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-Мырли", а также о работе над лентой "Большой вальс", которую Меньшов так и не успел завершить.

19 сентября в 21:15 в рубрике "Кино о кино" смотрите авторский фильм Александра Казакевича "Любовь и голуби". Что характерно! Любили друг друга!". Зритель узнает, как создавалась картина, завоевавшая всенародную любовь, и как руководители советской киноиндустрии пытались переделать ее на свой лад. Своими воспоминаниями делятся Владимир Меньшов, Людмила Гуркина (вдова Владимира Гуркина, автора одноименной пьесы, которая легла в основу фильма), актер Александр Михайлов.

20 сентября в 21:35 в эфире мелодрама Сергея Ашкенази "Время для размышлений", в которой Владимир Меньшов сыграл одну из главных ролей. В картине также снимались: Вера Алентова, Юрий Богатырев, Евгения Ханаева и другие артисты.

21 сентября в 09:40 - документальный фильм из цикла "Острова", в котором Владимир Меньшов вспоминает о юношеских мечтах, о своих учителях, о фильмах и спектаклях, над которыми работал.

Далее в 10:20 на экранах школьная драма Меньшова "Розыгрыш". В фильме о дружбе и первой любви, о чести и предательстве снимались: Евгения Ханаева, Дмитрий Харатьян (дебют актера в кино), Наталья Вавилова, Зиновий Гердт и другие.