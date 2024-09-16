Снимут ли о победе сборной СССР в Кубке Канады 1981 года фильм

Третьяк считает, что о победе сборной СССР в Кубке Канады 1981 года снимут фильм
Стоит ждать того, что о победе советских хоккеистов в Кубке Канады 1981 года снимут художественный фильм. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады Владислав Третьяк.
Сборная СССР выиграла Кубок Канады, который проходил в этой стране в 1981 году, в финале обыграв канадцев со счетом 8:1.
"Я думаю, что фильм о победе 1981 года точно снимут, увидим его. Тогда играли финны, шведы, трагедия Харламова, игра Гретцки, - сказал Третьяк. - Был разгром нашими канадцев, за которых играли такие звезды, как Гретцки, Майк Босси, Марсель Дион, в финале выиграли со счетом 8:1 в Монреале. Как у нас Кубок Канады отбирали после победы. Тут что-то можно сделать, есть какая-то интрига, которая будет людям интересна".
Летом этого года альпинисты подняли на пик Ленина горной системы Памира клюшку, которой Третьяк играл в победной для советских хоккеистов Суперсерии против канадцев 1974 года.
"Мы хотели привлечь внимание к этим играм, потому что сейчас оно очень скромное. Это как в анекдоте, когда две еврейки сидят в Одессе на футбольном матче с участием "Черноморца" и "Спартака", и хозяева проигрывают со счетом 0:3. Обе семечки грызут, и одна еврейка другую спрашивает: "А что это наши проигрывают?" Другая ей отвечает: "Наши стесняются бить по воротам". Мы тоже стесняемся. Хорошо, у нас есть фильмы "Легенда №17" (фильм о легенде советского хоккея Валерии Харламове - прим. ТАСС), "Движение вверх" (фильм о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года - прим. ТАСС), но мы вообще стесняемся в наших видах спорта показывать уникальные победы, на которых можно воспитывать", - отметил Третьяк.
"Американцы сняли фильм "Чудо на льду" о победе на Олимпиаде 1980 года, что похоже на "Легенду №17". Ставится невыполнимая цель победить "Красную машину", они изучали каждого нашего игрока, тренировались, после проигрыша норвежцам их заставляли бегать до тошноты. То есть оказывается, что любой цели можно достичь при условии дисциплины, трудолюбия. И этот фильм показывают в школах, вузах. В Америке выиграли только одну Олимпиаду за 20 лет после 1960 года, и этот фильм там у всех на слуху. А у нас столько побед! Победа в Кубке Канады в 1981 году - и ни фильма, ничего нет. Победа в 1974 году - тоже ничего не показывают. Я считаю, что это большое упущение, потому что это большие победы. Канадцы, надо отдать им должное, свои поражения никогда не помнят: и Суперсерию 1974 года уже забыли, и 1981 год никогда не вспомнят", - добавил он.