Снимут ли о победе сборной СССР в Кубке Канады 1981 года фильм

Стоит ждать того, что о победе советских хоккеистов в Кубке Канады 1981 года снимут художественный фильм. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Канады Владислав Третьяк.

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Сборная СССР выиграла Кубок Канады, который проходил в этой стране в 1981 году, в финале обыграв канадцев со счетом 8:1.

"Я думаю, что фильм о победе 1981 года точно снимут, увидим его. Тогда играли финны, шведы, трагедия Харламова, игра Гретцки, - сказал Третьяк. - Был разгром нашими канадцев, за которых играли такие звезды, как Гретцки, Майк Босси, Марсель Дион, в финале выиграли со счетом 8:1 в Монреале. Как у нас Кубок Канады отбирали после победы. Тут что-то можно сделать, есть какая-то интрига, которая будет людям интересна".

Летом этого года альпинисты подняли на пик Ленина горной системы Памира клюшку, которой Третьяк играл в победной для советских хоккеистов Суперсерии против канадцев 1974 года.

"Мы хотели привлечь внимание к этим играм, потому что сейчас оно очень скромное. Это как в анекдоте, когда две еврейки сидят в Одессе на футбольном матче с участием "Черноморца" и "Спартака", и хозяева проигрывают со счетом 0:3. Обе семечки грызут, и одна еврейка другую спрашивает: "А что это наши проигрывают?" Другая ей отвечает: "Наши стесняются бить по воротам". Мы тоже стесняемся. Хорошо, у нас есть фильмы "Легенда №17" (фильм о легенде советского хоккея Валерии Харламове - прим. ТАСС), "Движение вверх" (фильм о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде 1972 года - прим. ТАСС), но мы вообще стесняемся в наших видах спорта показывать уникальные победы, на которых можно воспитывать", - отметил Третьяк.