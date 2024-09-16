На фестивале "Киновече" представят фильмы из серии "Без срока давности"

Премьерный показ фильма из серии "Без срока давности. Разлученные войной" пройдет в рамках XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече". Об этом сообщил председатель Попечительского совета кинофестиваля, писатель, драматург Александр Звягинцев.

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"Я лично буду представлять там программу документальных фильмов каждый день. Традиционно мы ее ведем. Называется эта программа "Без срока давности". И что очень важно, что один из фильмов будет представлен в качестве премьерного. Это фильм "Без срока давности. Разлученные войной". Будут представлены и другие фильмы из серии "Без срока давности", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече" в Твери и Тверской области с 21 по 25 сентября 2024 года.

Звягинцев отметил, что в рамках программы показа документальных фильмов на фестивале также покажут картины "Геноцид" о событиях времен Второй Мировой войны, "Батальоны зла" - о происходящем на специальной военной операции. Кроме того, на фестивале состоится творческая встреча в рамках программы документального экрана "По долгу памяти. Вселенское зло под судом истории", посвященная Нюрнбергскому процессу.

Президент кинофестиваля, народная артистка РФ, кинорежиссер Светлана Дружинина, в свою очередь, отметила, что на фестивале покажут восемь художественных фильмов. Она также рассказала о трех основных темах фестиваля в этом году, ими стали - 225-летие поэта Александра Сергеевича Пушкина, 100-летие со дня рождения поэта Булата Окуджавы, а также тема поддержки семьи и традиционных ценностей.

XVIII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" пройдет с 21 по 25 сентября 2024 года на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату, который является филиалом Музея Победы. Фестиваль проходит при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля и Музея Победы.