На фестивале "Киновече" представят фильмы из серии "Без срока давности"
Премьерный показ фильма из серии "Без срока давности. Разлученные войной" пройдет в рамках XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече". Об этом сообщил председатель Попечительского совета кинофестиваля, писатель, драматург Александр Звягинцев.
"Я лично буду представлять там программу документальных фильмов каждый день. Традиционно мы ее ведем. Называется эта программа "Без срока давности". И что очень важно, что один из фильмов будет представлен в качестве премьерного. Это фильм "Без срока давности. Разлученные войной". Будут представлены и другие фильмы из серии "Без срока давности", - сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов "Киновече" в Твери и Тверской области с 21 по 25 сентября 2024 года.
Звягинцев отметил, что в рамках программы показа документальных фильмов на фестивале также покажут картины "Геноцид" о событиях времен Второй Мировой войны, "Батальоны зла" - о происходящем на специальной военной операции. Кроме того, на фестивале состоится творческая встреча в рамках программы документального экрана "По долгу памяти. Вселенское зло под судом истории", посвященная Нюрнбергскому процессу.
Президент кинофестиваля, народная артистка РФ, кинорежиссер Светлана Дружинина, в свою очередь, отметила, что на фестивале покажут восемь художественных фильмов. Она также рассказала о трех основных темах фестиваля в этом году, ими стали - 225-летие поэта Александра Сергеевича Пушкина, 100-летие со дня рождения поэта Булата Окуджавы, а также тема поддержки семьи и традиционных ценностей.
XVIII Всероссийский фестиваль исторических фильмов "Киновече" пройдет с 21 по 25 сентября 2024 года на площадке Ржевского мемориала Советскому солдату, который является филиалом Музея Победы. Фестиваль проходит при поддержке правительства региона и Президентского фонда культурных инициатив.
ТАСС является генеральным информационным партнером кинофестиваля и Музея Победы.