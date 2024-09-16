Кто войдет в состав жюри международного фестиваля «Кинобраво»

Ведущие представители киноотрасли из Индии, Ирана, Китая, Южно-Африканской Республики и России вошли в состав жюри международного фестиваля "Кинобраво", который впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября. Председателем жюри стал кинокритик, продюсер, художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине (Италия) Марко Мюллер, сообщили ТАСС в оргкомитете.

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"В состав жюри международного фестиваля зрительского кино "Кинобраво" вошли ведущие представители индустрии из Индии, Китая, Ирана, ЮАР и России. <...> Председателем жюри первого фестиваля "Кинобраво" стал Марко Мюллер - кинокритик, историк кино, продюсер, глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете, почетным профессором которого он является, и художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине, в прошлом - директор кинофестивалей в Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине, Венеции и Риме", - сказали в оргкомитете.

Там также уточнили, что в жюри фестиваля Китай представит режиссер Вэй Шуцзюнь, Индию - режиссер, сценарист, композитор, певец и продюсер Вишал Бхарадвадж, ЮАР - продюсер и генеральный директор компании Spier Films Майкл Оре, Иран - актриса Сахар Долатшахи. Также в состав жюри от России вошли режиссер Алексей Герман-младший, кинохудожник, супервайзер и продюсер VFX Алексей Гусев и сценарист, продюсер и автор десятков отечественных картин Андрей Золотарев.

На международном фестивале будут представлены фильмы из России, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Египта, Ирана, Индонезии, Сербии, Венгрии, Эфиопии, Таиланда и других стран. Также в рамках фестиваля запланирована деловая программа, участие в которой подтвердили кинематографисты из порядка 20 стран.

По словам генерального продюсера Елены Север, фестиваль рождается в "непростое время", но организаторы воспринимают его и как время "новых возможностей". Креативным продюсером "КиноБраво" выступил актер Андрей Мерзликин. Он рассказал, что призы фестиваля будут вручать за лучший фильм, лучшую режиссуру, сценарий, музыку, а также лучшую женскую и мужскую роль, операторскую работу, лучшую работу художника, визуальные эффекты и монтаж. ТАСС - генеральное информационное агентство кинофестиваля.