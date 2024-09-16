Netflix продлил сериал «Эмили в Париже» на пятый сезон

Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о продлении сериала «Эмили в Париже» на пятый сезон. В честь анонса сервис показал новый кадр с главной героиней, роль которой исполняет Лили Коллинз. У продолжения пока нет даты выхода, а съёмки могут начаться уже в первой половине 2025 года.

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Таким образом, Netflix продлил мелодраму спустя неделю после выхода второй половины четвёртого сезона. Судя по всему, в онлайн-кинотеатре остались довольны недавними показателями шоу.

Сериал «Эмили в Париже» посвящён американке Эмили, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. В ходе путешествия она сталкивается с местной культурой, находит новых друзей и новую любовь. События четвёртого сезона развернулись в том числе в Риме.

Главную роль в проекте исполняет Лили Коллинз — она наиболее известна своими ролями в «Невидимой стороне» и «Толкине». Создателем шоу выступает Даррен Стар («Секреты на кухне», «Сваха»).