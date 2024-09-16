Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» на русском языке

13 сентября стартовал третий сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок». Продолжение шоу можно посмотреть и в России: в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Окко» и Start с русской озвучкой.

Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждую пятницу с русским дубляжом. Всего в третьем сезоне будет 37 эпизодов — финал состоится 23 мая.

Некоторые эпизоды могут выходить в России с задержкой из-за работы над дубляжом.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» в России