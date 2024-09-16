$90.93-0.18100.80+0.41
Войти в почту

Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» на русском языке

13 сентября стартовал третий сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок». Продолжение шоу можно посмотреть и в России: в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Окко» и Start с русской озвучкой.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» на русском языке
© Чемпионат.com

Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждую пятницу с русским дубляжом. Всего в третьем сезоне будет 37 эпизодов — финал состоится 23 мая.

Некоторые эпизоды могут выходить в России с задержкой из-за работы над дубляжом.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» в России

  • 1-я серия — 13 сентября;
  • 2-я серия — 20 сентября;
  • 3-я серия — 27 сентября;
  • 4-я серия — 4 октября;
  • 5-я серия — 11 октября;
  • 6-я серия — 18 октября;
  • 7-я серия — 25 октября;
  • 8-я серия — 1 ноября;
  • 9-я серия — 8 ноября;
  • 10-я серия — 15 ноября;
  • 11-я серия — 22 ноября;
  • 12-я серия — 29 ноября;
  • 13-я серия — 6 декабря;
  • 14-я серия — 13 декабря;
  • 15-я серия — 20 декабря;
  • 16-я серия — 27 декабря;
  • 17-я серия — 3 января;
  • 18-я серия — 10 января;
  • 19-я серия — 17 января;
  • 20-я серия — 24 января;
  • 21-я серия — 31 января;
  • 22-я серия — 7 февраля;
  • 23-я серия — 14 февраля;
  • 24-я серия — 21 февраля;
  • 25-я серия — 28 февраля;
  • 26-я серия — 7 марта;
  • 27-я серия — 14 марта;
  • 28-я серия — 21 марта;
  • 29-я серия — 28 марта;
  • 30-я серия — 4 апреля;
  • 31-я серия — 11 апреля;
  • 32-я серия — 18 апреля;
  • 33-я серия — 25 апреля;
  • 34-я серия — 2 мая;
  • 35-я серия — 9 мая;
  • 36-я серия — 16 мая;
  • 37-я серия — 23 мая.