Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» на русском языке
13 сентября стартовал третий сезон знаменитого турецкого сериала «Зимородок». Продолжение шоу можно посмотреть и в России: в онлайн-кинотеатрах «Иви», «Окко» и Start с русской озвучкой.
Новые эпизоды турецкой мелодрамы будут выходить в России каждую пятницу с русским дубляжом. Всего в третьем сезоне будет 37 эпизодов — финал состоится 23 мая.
Некоторые эпизоды могут выходить в России с задержкой из-за работы над дубляжом.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Зимородок» в России
- 1-я серия — 13 сентября;
- 2-я серия — 20 сентября;
- 3-я серия — 27 сентября;
- 4-я серия — 4 октября;
- 5-я серия — 11 октября;
- 6-я серия — 18 октября;
- 7-я серия — 25 октября;
- 8-я серия — 1 ноября;
- 9-я серия — 8 ноября;
- 10-я серия — 15 ноября;
- 11-я серия — 22 ноября;
- 12-я серия — 29 ноября;
- 13-я серия — 6 декабря;
- 14-я серия — 13 декабря;
- 15-я серия — 20 декабря;
- 16-я серия — 27 декабря;
- 17-я серия — 3 января;
- 18-я серия — 10 января;
- 19-я серия — 17 января;
- 20-я серия — 24 января;
- 21-я серия — 31 января;
- 22-я серия — 7 февраля;
- 23-я серия — 14 февраля;
- 24-я серия — 21 февраля;
- 25-я серия — 28 февраля;
- 26-я серия — 7 марта;
- 27-я серия — 14 марта;
- 28-я серия — 21 марта;
- 29-я серия — 28 марта;
- 30-я серия — 4 апреля;
- 31-я серия — 11 апреля;
- 32-я серия — 18 апреля;
- 33-я серия — 25 апреля;
- 34-я серия — 2 мая;
- 35-я серия — 9 мая;
- 36-я серия — 16 мая;
- 37-я серия — 23 мая.