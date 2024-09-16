Первый тизер сериала «Уроки китайского»‎ представили на «Фандом Фесте»‎

15 сентября в рамках фестиваля "Фандом Фест" ВКонтакте онлайн-кинотеатр Amediateka провел презентацию сериала "Уроки китайского". Проект представили режиссер Иван Макаревич и актеры Денис Никитин, Александра Немчинова, Роберт Захарян, Екатерина Чаннова, Даня Киселев и Валентина Карташева.

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Гостям фестиваля показали первый тизер сериала и два эксклюзивных отрывка, после чего съемочная группа ответила на вопросы зрителей.

"То, как существуют персонажи в кадре, как они придуманы, как красиво замешаны экшн и любовь, - все это вдохновлено аниме", - поделился режиссер Иван Макаревич.

По сюжету после смерти матери Никита Симачев (Денис Никитин) переезжает к отцу - известному фармакологу, за чьей разработкой ведут охоту опасные люди. Чтобы защитить сына, Симачев-старший (Артем Ткаченко) тайно нанимает ему телохранительницу Мэйлин (Александра Немчинова), участницу влиятельного китайского клана. Под видом студентки по обмену она знакомится с Никитой и открывает для себя новый мир свободы и ярких чувств.

Исполнители главных ролей рассказали о своих персонажах и работе над сериалом.

"Для меня все случилось быстро и неожиданно. Я поехала в Москву из Питера на пробы, думая, что все это на один денек (покажусь, мне откажут, и я домой). А оно вон как закрутилось! Мы работали над этим проектом с большой любовью. Давайте вместе смотреть, что же из этой самой любви получилось!" - сказала Александра Немчинова, сыгравшая роль Мэйлин.

Денис Никитин, исполнитель роли Никиты, добавил:

"На съемках происходило много всего интересного, тяжелого, смешного, полезного. В этом всем я приобрел друзей, и в моменте мы творили. Это не то, о чем хочется говорить, кричать, это то, что хочется смотреть!"

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Справка "РГ"

Сериал "Уроки китайского" - это первый совместный проект онлайн-кинотеатра Amediateka и телеканала СТС. Сериал стал режиссерским дебютом Ивана Макаревича. В проекте снялись звезды российского кино Артем Ткаченко, Анна Слю и Анна Михалкова, а главные роли исполнили молодые актеры Александра Немчинова ("Смычок", "Самая большая луна") и Денис Никитин ("Карамора").

Премьера сериала состоится в этом году в онлайн-кинотеатре Amediateka, после чего сериал выйдет в эфир СТС.