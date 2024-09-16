Arctic open начал прием заявок на питчинг детских мультстудий Арктики

Международный кинофестиваль Arctic open, который пройдет в Архангельской области с 5 по 8 декабря, объявил о начале приема заявок на питчинг для детских мультипликационных студий Арктической зоны РФ, сообщили ТАСС организаторы. На конкурс можно отправить проекты анимационных короткометражных фильмов.

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Питчинг - презентация кинопроектов или идей сценариев для поиска инвесторов.

"Открыт прием заявок на питчинг для детских мультстудий Арктики, - сказали организаторы. - Заявить свои мультпроекты на питчинг могут участники детских анимационных студий Арктической зоны РФ из Архангельской, Мурманской областей, НАО, ЯНАО, Республик Коми, Карелии, Саха (Якутии), Чукотского автономного округа и Красноярского края. На конкурс можно отправить проекты анимационных короткометражных фильмов на любой стадии производства".

В жюри питчинга режиссеры "Союзмультфильма" и деятели искусства и культуры Архангельской области. Питчинг для детских мультстудий входит в образовательную программу социокультурного кинофестивального проекта "Киноархипелаг" VIII Международного кинофестиваля Arctic open. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив и региональным министерством культуры.

Жюри будет оценивать креативность, уникальность анимационного проекта, оригинальность художественного замысла и легкость восприятия для широкой аудитории. Темой мультипликационных короткометражек могут стать семейные ценности, автобиографические истории, рассказы о людях, прославивших Арктику, свой дом, малую родину. Также проекты могут рассказывать об особенностях и достопримечательностях родного края, о природе арктической зоны, культуре ее народов, об исторических событиях и особенностях жизни современного населения. Конкурсанты могут выбрать, в какой технике будет создан мультфильм.

Заявки принимаются до 31 октября включительно. Десять команд - победителей отборочного этапа будут известны 10 ноября. В дни фестиваля представители этих мультстудий приедут в Архангельск для презентации проектов анимационных фильмов жюри. Тройку победителей очного этапа питчинга наградят 5 декабря на открытии кинофестиваля Arctic open в Архангельске на сцене театра драмы им. М.В. Ломоносова дипломами, подарками и денежными призами от спонсоров и партнеров.

О проекте

Проект Поморского культурного фонда "Берегиня" "Киноархипелаг. Социокультурный проект VIII Международного кинофестиваля Arctic open" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Губернаторского центра Поморья, Министерства культуры Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов России. Организатор - НКО Поморский культурный фонд "Берегиня".