Андрей Максимов сыграет Маяковского в сериале о жизни Лили Брик

Звезда сериалов «Слово пацана» и «Фишер» актер Андрей Максимов исполнит роль Владимира Маяковского в сериале о жизни Лили Бриг «Лиля». Об этом сам артист рассказал в подкасте Telegram-канала «Кино в Москве. Бэкстейдж».

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Сериал для Первого канала снимет Вера Сторожева, известная по фильмам «Небо. Самолет. Девушка», «Путешествие с домашними животными» и «Мой парень ангел», а также сериалу «Шифр». Продюсером сериала будет Денис Евстигнеев.

По словам Максимова, актриса, которая исполнит главную роль пока не утверждена.

«Поиски продолжаются», - рассказал актер.

Съемки начнутся весной 2025 года.

Ранее стало известно, что звезда «Слово пацана» Андрей Максимов разводится с женой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».