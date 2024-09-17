Режиссер «Гардемаринов» объяснила провал фильма

Актриса и режиссер фильма «Гардемарины» Светлана Дружинина рассказала NEWS.ru, что проект не окупился из-за нехватки средств на его продвижение. Артистка на пресс-конференции, посвященной проведению в Твери и Тверской области XVIII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «КиноВЕЧЕ» объяснила, что реклама стоит сумасшедших денег, которых у команды просто не было.

Знаете, я вам скажу сразу: 15 секунд рекламы стоят 600 тысяч рублей. По поводу первой картины — ее еще попытались отрекламировать. Сумасшедшие деньги истратили. И эту рекламу никто не видел. 15 секунд в течение дня проходят незаметно, — поделилась Дружинина.

Режиссер отметила, что вторую часть фильма «Гардемарины» уже не пришлось рекламировать. По словам артистки, это произошло благодаря приглашению на один из ее любимых телеканалов — «Россия».

Мы были 6 января — в очень красивый день, — и все его (телеканал. — NEWS.ru) смотрят, как правило, всегда. Нас пригласили сразу с двумя картинами, и первую показали именно на канале «Россия», — добавила она, поблагодарив директора ВГТРК Олега Добродеева.

Дружинина также призналась, что считает коллег по фильму «Гардемарины, вперед!» Александра Домогарова и Дмитрия Харатьяна своими друзьями. Она отметила, что не считает возможной совместную работу без крепкой дружбы. А она, по словам режиссера картины, — это сложный процесс, а не «выпивать по рюмашке».