Опубликован русский трейлер фильма «Команда зачистки» с Антонио Бандерасом

Локализованный трейлер фильма «Команда зачистки» (The Clean Up Crew) обнародовала 16 сентября 2024 года кинокомпания «Пионер». Главные роли в боевике режиссера Джона Кейеса («Охота на киллера», «Антитела») исполнили Джонатан Риз Майерс, Мелисса Лео, Антонио Бандерас, Свен Теммел, Екатерина Бэйкер, Мэттью Томпкинс, Конор Маллен и другие.

© Кадр из трейлера фильма "Команда зачистки"

По сюжету, бригада уборщиков, очищая место преступления, находит портфель, полный денег. Это открытие невольно сталкивает команду с бандитами, киллерами и коррумпированным правительством, одержимыми возвращением своих денег.

В российский прокат «Команда зачистки» выйдет 10 октября.