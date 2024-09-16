В российский кинопрокат выходит новая экранизация романа «Граф Монте-Кристо»

В российский кинопрокат выходит новая экранизация романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», следует из графика премьер на «Кинопоиске». Очередная адаптация классической истории появится на больших экранах 19 сентября.

© Кадр из трейлера фильма "Граф Монте-Кристо"

Режиссерами фильма стали Александр де Ла Пательер и Матье Делапорт. Главную роль исполнил Пьер Нинэ, известный по лентам «Черный ящик» и «Обещание на рассвете».

Уточняется, что экранизация сохранит оригинальный сюжет книги: завистники путем заговора отправят моряка Эдмона Дантеса на пожизненное заключение в замке Иф. Однако Дантес сбежит, найдет богатый клад и начнет скрываться под личиной графа Монте-Кристо. После несправедливо обвиненный моряк будет искать возмездия.

Известно, что франко-бельгийская картина намерена побороться за премию «Оскар» в 2025 году. Ленту уже отобрали в шорт-лист в категории лучший иностранный фильм.

Ранее стало известно, что Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения картине «Рыжий» режиссера Семена Серзина. Фильм посвящен известному уральскому поэту Борису Рыжему. В ведомстве не стали объяснять решение.

«Рыжий» должен был выйти во всероссийский прокат 12 сентября. Так, премьерные показы были запланированы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, однако их отменили.