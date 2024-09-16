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Первые фото со съёмок четвёртого сезона «Бриджертонов» — продолжение уже в работе

Онлайн-кинотеатр Netflix показал снимки со съёмочной площадки четвёртого сезона исторического сериала «Бриджертоны» про высшее общество Лондона начала XIX века.

Netflix опубликовал фото со съемок четвертого сезона «Бриджертонов»
© Чемпионат.com

Ранее стало известно, что четвёртый сезон будет посвящён второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон. Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт (Эрин Ха).

© Netflix
© Netflix
© Netflix

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны, также шоу получило спин-оффы.

Когда выйдет четвёртый сезон сериала, пока неизвестно.

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Люк Томпсон
Netflix