Компания Disney назвала дату выхода фильма «Дэдпул и Росомаха» в онлайне. Ленту можно будет посмотреть на Amazon Prime и других онлайн-кинотеатрах уже 1 октября.

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Таким образом, последняя на данный момент картина киновселенной Marvel доберётся до стриминговых сервисов спустя чуть больше двух месяцев проката. За этот срок фильм заработал более $ 1,3 млрд, став самым успешным фильмом студии со времён «Человека-паука: Нет пути домой», вышедшего в 2021 году.

«Дэдпул и Росомаха» рассказывает, как Дэдпулу выпадает шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание — спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с неудачливым Росомахой.