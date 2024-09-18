Какие сериалы покажут онлайн-кинотеатры в 2024 и 2025 годах

Янковский-младший в роли надзирателя тюрьмы, приключения Тимофея Трибунцева и Рузиля Минекаева на просторах Рыбинска, а также Юра Борисов, который теперь работает учителем в школе, — все это про новинки, представленные на фестивале "Новый сезон" онлайн-кинотеатрами Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru. Выйдут новые сериалы уже в 2024–2025 годах. Какие из них точно стоит посмотреть и почему — ТАСС обсудил с актерами, режиссерами и сценаристами.

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"Аутсорс" на Okko

Самым ожидаемым сериалом фестиваля "Новый сезон" стала драма "Аутсорс". Проект рассказывает о том, как в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь, в тюрьму особого назначения выходит новый надзиратель Константин. Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Заручившись поддержкой коллег, он придумывает новый бизнес ― отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

"У нас неслучайно сериал называется "Аутсорс". Немножко странное название, да, неожиданное. Именно потому, что сериал не про смертную казнь как таковую, а про то, что такое аутсорс, что такое жить, боясь брать на себя ответственность за свои поступки, за свою жизнь. К чему это может привести, хорошо это или плохо. Как, собственно, быть", — рассказал ТАСС режиссер проекта Душан Глигоров.

Автор сценария и шоураннер проекта Анна Козлова также пояснила ТАСС, что проект можно рассматривать как авторское размышление на тему смертной казни.

"Красной линией через весь сериал проходит отражение человеческой природы, представление людей о справедливости. Пускай оно извращенное, но тем не менее. Я думаю, что любой человек, посмотрев это кино, сможет себя проассоциировать с главными героями, которые, по крайней мере, задаются вопросом, как бы я поступил в этой ситуации и при таких обстоятельствах", — сказала она.

Роли в сериале "Аутсорс" исполнили Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Мила Ершова, Карина Александрова и др.

"Кастинг — это всегда длительный процесс. Мне крайне важна всегда заинтересованность того, кто должен играть. Потому что если нет встречного движения в виде отдачи энергии, которую я отдаю актеру, то ничего не происходит, никакая химия не рождается. Ваня как-то у нас возник спонтанно в процессе обсуждения с генеральным продюсером. Сам Янковский прочитал сценарий, и ему очень понравилось, он пришел на пробу. У меня были некоторые опасения на его счет, но после пробы, кстати совместной с Эльдаром Калимулиным, все наши сомнения развеялись в плане одного и в плане другого персонажа. Все сошлось. Вот так бывает", — рассказал Глигоров.

Создать атмосферу сериала помогали в том числе и консультанты.

"Мы брали консультанта — человека, который работал в тюрьмах, для того чтобы придать некой органичности, естественности происходящим в проекте событиям. Ходили по нескольким тюрьмам, когда искали объекты, чтобы создать в себе какое-то ощущение того, что это такое: работать в таком заведении, что это вообще за место, как живется тем, кто за решеткой, тем, кто с другой стороны решетки, и т.д. Это было непросто, но мне кажется нашей большой удачей, что мы не совсем окунулись именно в тюремную культуру, а как-то немножко обошли ее стороной. И это больше именно про жизнь, нежели про тюрьму. Надеюсь, что она не заберет на себя внимание от основной истории", — добавил режиссер.

Почему стоит посмотреть:

"Мне кажется, мы точно удивим зрителя. Этот проект стоит особняком в череде всего остального, что можно будет посмотреть в этом и следующем году. Во-вторых, мне кажется, это очень неожиданные роли для всех наших героев", — считает Глигоров.

"Понятно, что есть определенный антураж, смертная казнь, 90-е годы, но эта история на самом деле глобально про взятие на себя ответственности за свою жизнь и про то, как люди этим распоряжаются", — добавила Козлова.

"Дети перемен" на Wink и Start

Новый проект от режиссеров "Черной весны" и "Фишера", онлайн-кинотеатров Wink и Start, выйдет уже этой осенью. Сценарий для него был написан за четыре месяца, рассказали ТАСС авторы сценария и режиссеры проекта Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

В центре сюжета — история троих братьев от разных отцов. Их мать Флора, которая работает водителем троллейбуса, объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе — 1995 год, и у каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. В воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, а бандитские группировки расстреливают неугодных прямо на улицах. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов постепенно рушится и семья Флоры.

Актеры Слава Копейкин, Макар Хлебников и Хетаг Хинчагов сыграют в проекте главных героев. В роли Флоры — Виктория Исакова. Также в сериале снимаются Сергей Гилев, Александр Яценко, Тимофей Трибунцев, Анна Снаткина, Лев Зулькарнаев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Артем Быстров, Кузьма Котрелев и др.

Посмотрев первые серии, можно смело предположить: проект точно будут сравнивать с самым ожидаемым сериалом прошлого "Нового сезона" — работой Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте". А кто-то сочтет проект "Дети перемен" и своего рода продолжением нашумевшего сериала.

Создатели на это сравнение не обижаются.

"Нам, конечно же, не обидно, потому что "Слово пацана" нам очень нравится. И вообще творчество Андрея Першина (Жора Крыжовников). Просто мы не считаем, что продолжаем ту историю. Да, у нас снимаются три актера из того проекта — Лев Зулькарнаев, Слава Копейкин и Андрей Максимов. Но на этом все. Сам язык повествования принципиально другой, даже присутствует некий черный юмор. Тот же Тимофей Трибунцев у нас играет неоднозначного авторитета, который вызывает и смех, и ужас. И мистика получит дополнительное развитие. Поэтому нет, нам не обидно, мы просто другие", — сказал Тарамаев.

Любовь Львова также отметила, что время, отраженное в проекте, хоть и тяжелое и мрачное, но одновременно очень яркое и очень кинематографичное.

"Сериал не только про криминал. Он, во-первых, охватывает огромное количество людей, которые в принципе оказались в этом водовороте времени. Здесь очень много личных ассоциаций со своими родственниками, с близкими людьми, друзьями. И конечно же, в связи с этим возникает именно жалость, в первую очередь жалость. То есть мы любим и жалеем этих героев. Бандитов мы не романтизируем ни в коем случае. Но сам человек, выживающий в этот период, — мы за него болеем и плачем", — добавила она.

Почему стоит посмотреть:

"Во-первых, будет интересно. Как минимум потому, что структура повествования у нас достаточно оригинальная, идет полифония персонажей. Это, может быть, не так легко для восприятия зрителя — очень многослойная структура, по каждой линии можно снять отдельное полнометражное кино. А еще каждый герой в процессе очень сильно углубляется внутрь себя, раскрывается. Каждый зритель узнает что-то свое, о чем он, может быть, даже не может сказать вслух", — говорит Тарамаев.

"Обычно криминал выдержан в одной структуре. А у нас здесь, правда, возникает и мистическая сторона, и даже оперное пение. Есть сцены, которые очень иронично написаны. Смешиваются и гротеск, и юмор, и жесткость, и даже жестокость", — добавила Львова.

"Подслушано в Рыбинске" на Premier

Еще один проект, где есть и Трибунцев, и отголоски "Слова пацана", — иронический триллер Петра Тодоровского "Подслушано в Рыбинске", он выйдет в онлайн-кинотеатре Premier осенью. В центре сюжета — журналист провинциальной газеты Юра, который всю жизнь описывает непримечательные новости родного города. Но внезапно с Юрой происходит событие, перевернувшее всю его жизнь, — появляются видения, которые предсказывают происходящие в Рыбинске убийства. Вскоре ситуация осложняется тем, что по одному из дел Юра становится главным подозреваемым.

Роль Юры исполнил Трибунцев.

"Тимофей Трибунцев был одним из приоритетных героев. Потому что его образ идеально попадал в то, что было задумано. Я очень рад, что у него нашлось время. По сути дела, его герой — это я. Спившийся 40-летний я в альтернативной вселенной. Есть и отражения реальных людей из моей жизни: Рузиль Минекаев, например, играет моего друга детства. Героиня Юли Хлыниной — это моя одноклассница. Сценарий собирался отчасти на основе того, что происходило в моей жизни, но, конечно, с большой долей фантазии", — рассказал ТАСС автор сценария Иван Баранов, который сам прожил в Рыбинске девять лет.

Баранов характеризует жанр проекта как иронический триллер-детектив.

"Там нет запутанного расследования, где мы по кусочкам собираем какие-то детали. Была задача написать историю с убийствами, но легкую, чтобы все шло с долей какой-то комедии, иронии", — добавил он.

Режиссер Петр Тодоровский, в свою очередь, отмечает, что в сериале даже есть некое противоречие.

"Многие герои нашего сериала говорят о том, что хотят уехать в Москву из Рыбинска, чтобы реализоваться, и что Рыбинск — это маленький провинциальный город, в котором нечего ловить. Но город такой красивый получился у нас, что я лично уже не уверен, что нужно вообще уезжать из Рыбинска", — смеется режиссер.

Почему стоит посмотреть:

"Потому что это увлекательный, смешной сериал, который делался людьми, искренне горящими этим проектом. Нас часто спрашивают, каким мы в своем проекте показали звезду "Слова пацана" Рузиля Минекаева. Так вот, сразу скажу — "Слово пацана" вышел тогда, когда мы уже полсериала отсняли. И мы снимали Рузиля таким, каким мы считали нужным. Будет ли он похож на героя "Слова пацана"? Может быть, и будет. Но мне кажется, это будет скорее пародия. Пародия на героя из "Слова пацана", — рассказал Тодоровский.

"Чужие деньги" на "Иви"

Онлайн-кинотеатр "Иви" показал криминальный сериал "Чужие деньги" по сценарию Сергея Минаева с Максимом Матвеевым, Филиппом Янковским и Гошей Куценко в главных ролях. В проекте также снимались Алла Сигалова, Александр Мизев, Дмитрий Астрахан, Алексей Розин и другие. Выход сериала запланирован на 2025 год.

По сюжету главному герою Юре Афанасьеву (Максим Матвеев) предстоит внезапно для самого себя стать двойником убитого криптоафериста Алексея Воронова (также Максим Матвеев), с которым они очень похожи внешне.

Авторами сценария выступили Сергей Минаев и Дмитрий Минаев. Продюсирует проект Теймур Джафаров, режиссером-постановщиком стал Игорь Твердохлебов.

"Насыщенный сюжет, огромное количество юмора, поворотов. Очень хотелось чего-то легкого, и тем более драмеди я никогда не снимал, поэтому для меня это был первый опыт, надеюсь, удачный. Тем более было интересно поработать над историей, где главные роли исполняет один человек. Максим Матвеев появился в проекте почти сразу. Я ему предложил, ему стало интересно, решили попробовать, всем понравилось, решили действовать дальше. И уже было не остановить этот процесс", — рассказал ТАСС Твердохлебов.

Одну из главных женских ролей в проекте исполнила Стася Милославская.

"В персонаже Стаси очень много женской доли. Может быть, ты не сразу к ней подключаешься как зритель, но впоследствии понимаешь, почему она такая, почему она себя так ведет", — считает режиссер.

Милославская отмечает, что история, описанная в проекте, сама по себе очень сложная, как и история ее героини Алины.

"В первых сериях мы видим ее очень собранной, но глобально — это очень мужское кино, где женщине отведено на самом деле совсем чуть-чуть места. Алину потом не раз будут называть прикроватной тумбочкой или еще чем-то в этом роде. Словно она мебель, которую постоянно куда-то двигают. Но при этом Алина будет проходить путь от этой самой тумбочки прикроватной до теневого лидера", — рассказала она.

Почему стоит посмотреть:

"Это кино стоит посмотреть, чтобы самому себе ответить на вопрос — а что бы ты сделал, если бы перед тобой в шаговой доступности оказалось огромное количество денег? Как бы ты себя повел? Знаете, в крипте есть термин "страх упущенной выгоды". И это одновременно и зависимость, и пассивность, и тяга к большим деньгам. Вот эту вот зависимость мы, наверное, и изучаем внутри проекта", — рассказал Твердохлебов.

"Красная Поляна" на "Кинопоиске"

Авантюрная комедия "Красная Поляна" режиссера Романа Прыгунова и сценариста Владимира Васильева, ранее работавших над проектом "Беспринципные", выйдет в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в 2025 году.

По словам Прыгунова, создатели рассчитывают снять два сезона проекта, но как будет на самом деле, станет ясно уже после оценки зрителей. А вот снимать полный метр по этой истории пока не планируют. Как и делать из Розы Хутор новые Патриаршие пруды, где разворачивались события в "Беспринципных".

"Я бы не делал таких параллелей. Не хочется быть заложником одного замысла. Я думаю, что здесь, на Розе Хутор, можно развернуться. Здесь происходит так много интересных вещей. Горнолыжный курорт, приезжие, отдыхающие, стафф, который работает тут. Все это люди, которые ошибаются, обманывают, улыбаются, смеются. Это интересное место для того, чтобы рассказывать любые истории", — считает Прыгунов.

В основе сюжета проекта лежит история девушки Саши, которая приезжает из Москвы в Красную Поляну ради новых авантюр, но практически сразу попадается начальнику службы безопасности курорта — Михалычу. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить шантажистов, которые заставляют управляющего выполнять их поручения.

В главной роли — выпускница Российского государственного института сценических искусств Рината Тимербаева, для которой "Красная Поляна" стала дебютом.

"Моя героиня мне близка тем, что она тоже очень колкая на язык. Когда я первый раз читала сценарий, обратила внимание, что там анекдоты прописаны, моя героиня в целом очень много шутит. И я в жизни такая же — когда приехала на площадку в первый день, я, помню, рассказывала анекдоты ребятам. Не все были хорошие, признаю свою ошибку, но моя героиня поступает ровно так же. И для меня это было удивительно. Да и в целом, наверное, каждый хотел бы сыграть такую девушку, которая может и коня на скаку остановить, и уехать в другой город с одной сумкой, и что-то своровать, и влюбиться", — рассказала Тимербаева в беседе с ТАСС.

Роли в проекте также исполнили Николай Фоменко, Владислав Ценёв, Максим Лагашкин, Риналь Мухаметов, Снежана Самохина, Екатерина Стулова, Павел Чинарёв, Матвей Лыков и др.

Почему стоит посмотреть:

"Моя задача была в эту пору сделать что-то очень светлое, легкое, простое и совсем не тяжелое. Последнего хватает сегодня в кинематографе. В этот раз мне хотелось сделать что-то совсем без лишней нагрузки", — рассказал ТАСС режиссер проекта.

"Танго на осколках" на Kion

Мистическая мелодрама рассказывает историю холодной и строгой Норы, которая внезапно находит связь с недавно умершим мужем там, где ожидала меньше всего, — в танго. Среди его личных вещей она обнаруживает не только свидетельства измены, но и танцевальные костюмы. Погружаясь в мир танго в поисках правды, Нора еще не знает, что найдет в танце новую себя.

"Этот сериал в первую очередь про любовь — такое терапевтическое кино на самом деле про утрату и про обретение себя в новой жизни. Танцев в нем очень много. Все актеры тренировались усиленно, нам важно было показать мир танго красиво, чтобы и профессиональным танцорам тоже было приятно смотреть. Нашим консультантом была чемпионка мира по танго Сагдиана Хамзина", — рассказал ТАСС режиссер проекта Сергей Сенцов.

Роли в сериале сыграли Юлия Снигирь, Денис Шведов, Анастасия Талызина, Риналь Мухаметов, Максим Карушев, Маргарита Фараджева, Василий Бриченко и др. Как призналась ТАСС Снигирь, сыгравшая роль Норы, до проекта она никогда не танцевала и даже не верила, что может научиться.

"Меня выгоняли с занятий по танцам в Щукинском училище. Я была профнепригодна в этом смысле. И для меня это просто какой-то прорыв личностный произошел на этом проекте", — поделилась актриса.

Почему стоит посмотреть:

"Мне кажется, что это достаточно остроумная история, узнаваемая. Она очень-очень про многих. Нельзя сказать, что это сериал про танго. Он-то, может, и про танго, но танго — это метафора. А на самом деле это фильм про многих из нас. Эта история попадает куда-то прямо в сердце", — считает Снигирь.

"Стоит посмотреть, чтобы вспомнить, что нужно ценить настоящие чувства и их беречь. Как раз история про это. Люди в браке 20 лет, немножко устали, разошлись интересы, стали сосредотачиваться внутри себя, закрылись в футляре. На самом деле что-то с этим нужно делать — об этом наша драматическая история. Там есть, кстати, и фантастический элемент, но это как бы психологическая проекция главной героини", — добавил Сенцов.

"Урок" на Okko

Новый проект со звездой Каннского кинофестиваля Юрой Борисовым выйдет в 2025 году в онлайн-кинотеатре Okko. Там он исполняет главную роль — бывшего популярного музыканта, который после года в наркологической клинике с подачи старшего брата попадает в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков.

Режиссером-постановщиком сериала "Урок" выступил Сергей Филатов. В проекте также снимались Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Иван Петросян и др.

Даниил Воробьев в проекте играет старшего брата Юры — именно он старается вернуть потерянного музыканта к обычной жизни и предлагает ему работу в школе.

"Мой герой — учитель физики, претендующий на звание директора школы. Абсолютно структурированный человек, у которого огромное желание быть в центре всего. Но я в этом сериале играл скорее не учителя, а детскую травму, которую нанесла моему герою в детстве мать. Она легла в основу этого персонажа. И для меня "Урок" преподнес своего рода урок — я, можно сказать, проработал свою детскую травму", — рассказал ТАСС Воробьев.

Схожесть Воробьева и Борисова в проекте впечатляет — иногда их можно даже спутать друг с другом, если бы не нарисованные на лице Юры татуировки.

"Мы с Юрой как будто были всегда однояйцевыми близнецами, как оказалось. Это как-то сразу почувствовалось с первого дня съемочного, и мы очень сблизились в этом смысле. При этом в сериале мы полярные вообще чуваки, потому что он в одной субкультуре находится, а я — в русле педагогики", — добавил Воробьев.

"У братьев общие глаза. И общая боль. И общее сердце. Интересов никаких. Наоборот — все, что у них есть, все антонимично друг другу. Мой герой — это человек, который достаточно наошибался в своей жизни и потерял все. Пришел к такой своеобразной точке нуля. Ему предстоит начать все заново, и только от него зависит, сможет он это сделать или нет. Он же еще и музыкант. На мой взгляд, собирательный образ всей рэп- и поп-эстрады", — также рассказал ТАСС Борисов.

Борисов также вынес для себя урок после съемок.

"Я понял, что я недостаточно готовлюсь к ролям, после работы с Даней. Даня такой человек, который продумывает, прорабатывает очень много деталей. Очень много привносит с собой в проект. Очень было классно за этим наблюдать. И много чему я у него учусь", — добавил он.

Почему стоит посмотреть:

"Это, во-первых, проект, который рассказывает о том, что на самом деле происходит у молодежи. Открывает, зуммирует проблематику, на которую стоит обратить внимание", — считает Воробьев.

"Каждый сам выбирает, что он хочет посмотреть и зачем. Я не компетентен советовать что-то от себя, потому что это так не работает. Вот если кто-то посмотрит и расскажет друзьям, посоветует посмотреть, вот это будет работать. Собственно, это всегда и является моей задачей. Сделать так, чтобы люди, посмотрев проект, могли рассказать, что они это посмотрели", — добавил Борисов.

"Фарма" на Premier

Социальная драма "Фарма" с еще одним фаворитом Каннского кинофестиваля Марком Эйдельштейном в главной роли выйдет уже 19 сентября. Сериал рассказывает о братьях, один из них страдает генетическим заболеванием, из-за которого его мышцы с каждым днем ослабевают. В перспективе — летальный исход без лекарства, которое его семья не может себе позволить. Поэтому братья вынуждены подпольно производить дорогостоящее лекарство.

"Фарма" — история остросоциальная, но в то же время авантюрная. Это, по сути, трагикомедия. Я уважаю этот жанр, в нем много лирики, много романтизма, много любви, безусловной любви, вопреки времени, пространству, политической ситуации, любви с жертвами, которая нас спасает, но иногда и губит. Но без этого невозможно жить", — рассказала режиссер проекта Мария Кравченко.

Главные роли в проекте исполнили Марк Эйдельштейн, Никита Павленко, Сергей Гилев и другие. При этом все актеры очень тщательно готовились к своим ролям и буквально их проживали, отмечает режиссер.

"Марк Эйдельштейн в процессе подготовки к роли много общался с людьми, которые столкнулись с таким же диагнозом, как и его герой. Он впечатлен был, рассказывал, какие они классные, какая там сила воли, какое стремление к жизни", — добавила она.

Вместе с Марком на такие встречи ходил и его старший брат по сюжету сериала — актер Никита Павленко.

"Я играю архангела Михаила, если так можно сказать. Когда мы только начинали проект, я читал Библию, как раз читал про архангела Михаила, который выгнал дьявола из ада. Собственно говоря, это мы и старались сделать. Дальше вы увидите и посмотрите, как мы его выгоняли, так сказать. Но главное, чего мы хотели, — это поддержать ребят с серьезным диагнозом и обратить внимание своей творческой работой на проблему, которая очень вопиющая, но ей, к сожалению, не уделяется максимального внимания", — рассказал Павленко.

Подготовка к съемкам сериала длилась почти год.

"За этот подготовительный период мы хотя бы смогли понять, о чем мы будем говорить, о чем мы будем снимать. И получилось в итоге очень правдоподобно — вы сразу это поймете, с первых же 10 минут. Да, во многих местах мы прошлись по грани, но зато внимание к проблеме точно привлечем. Люди, возможно, задумаются — иначе зачем мы вообще все это делали?" — добавил Павленко.

Почему стоит посмотреть:

"Никита Павленко очень важную фразу сказал в фильме о фильме: "Если после этого просмотра брат позвонит брату, это будет то, к чему мы стремились", — сказала Мария Кравченко.

"Между нами химия" на Wink

Героиней "Нового сезона" стала Саша Бортич, сыгравшая главную роль в драмеди "Между нами химия" Карины Чувиковой. Режиссер этого сериала также получила награду в номинации "Открытие "Нового сезона" — ее присуждает попечительский совет.

По сюжету в центре событий оказывается Таня — днем в одиночку она воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Когда героиня узнает о серьезном диагнозе, ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Поэтому она решает найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился бы о детях.

Идея проекта родилась буквально из одного поста в соцсети, рассказала ТАСС Чувикова.

"Я наткнулась на пост одного блогера. Под постом было много комментариев, но меня зацепил один: "У меня четвертая стадия рака, двое детей, нет ни мужа, ни родственников, помогите". Я увидела этот комментарий и подумала, что такое же действительно может быть, очень вовлеклась в эту историю и стала ее дальше развивать в своей голове. Для меня это история в первую очередь о том, что даже в самый темный час может прийти свет. Главное, нельзя сдаваться", — сказала она.

Кастинг в проект шел около года.

"Мы перепробовали вообще всех, кого только могли, если честно. Саше мы отправляли сценарий, но она очень долго не читала. Мы уже подумали, что ей не понравилось, но потом она откликнулась. И честно, история вокруг нее сложилась полностью", — добавила режиссер.

Почему стоит посмотреть:

"Я надеюсь, что этот проект получился очень светлым. Я тут разговаривала со зрителями фестиваля, и многие говорили, что хотят выйти из кинотеатра с ощущением влюбленности. Я очень надеюсь, что наш проект дает именно такое ощущение", — сказала Чувикова.

"Последний богатырь. Наследие" на Start и Okko

Сериал "Последний богатырь. Наследие" — продолжение сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко — выйдет в онлайн-кинотеатрах Start и Okko 27 сентября. Позже его покажут в эфире телеканала "Россия".

Действие в сериальном продолжении "Последнего богатыря" развернется спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы — "Последний богатырь: Посланник тьмы". Съемки проекта шли четыре года, а работа над компьютерной графикой в сериале заняла 350 тыс. часов. Всего в проекте появятся 10 Full CG (цифровых) персонажей.

"У нас было 123 смены, два года мы просто были в подготовке. Вложили очень много сил и любви, — отметил в беседе с ТАСС режиссер сериала Антон Маслов. — Франшиза "Последний богатырь" уже максимально качественная, максимально любима зрителями. Поэтому важно было взять все лучшее оттуда и привнести сюда. Плюс ко всему, конечно, у нас вообще другой мир. Другое время, другая история. Да, много любимых героев, но они совсем в другой временной период существуют. Это будет и снято иначе. Это не просто продолжение, а мощное ответвление большой истории".

В сериале к своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров. В роли Соловья-разбойника к проекту присоединился Александр Лыков, в роли Зеркальца — Татьяна Догилева, Юлия Пересильд — в роли молодой Бабы-яги, а Александра Урсуляк — повзрослевшей Василисы. Согласно презентации проекта, Никита Кологривый предстанет в роли Цыгана, Дмитрий Лысенков сыграет Цвыря, а Виктор Сухоруков — Вождя-Чудея. В проекте также заняты Сергей Бурунов, Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич, Анна Котова, а еще зрителей ждет неожиданное камео Анатолия Вассермана.

Почему стоит посмотреть:

"Если хотите отдохнуть где-то в России прекрасно, посмотрите "Последний богатырь. Наследие" и езжайте в те же места, — смеется Маслов. — А если серьезно, наша миссия — сделать так, чтобы люди могли быть вдохновлены, дети могли понять какие-то ценностные ориентиры, что такое хорошо и что такое плохо. Много сейчас появляется мрачных историй, а нам нужен лучик в конце тоннеля".

Александра Баландина.