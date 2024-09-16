Когда выйдет фильм «Жизнь» в российский прокат

3 октября кинопрокатная компания «Про:взгляд» выпускает в прокат фильм «Жизнь» (Sterben) — масштабную сагу о современной немецкой семье, в которой есть место и юмору, и мелодраме.

© Кино-Панк

Каждый из членов немецкой семьи Лунис несчастен по-своему. Дирижер Том без остатка отдается работе над новой композицией, его вечно пьяная сестра крутит интрижку с женатым боссом, а мать радуется тому, что отца помещают в дом престарелых. Встретившись снова, смогут они простить друг друга или возненавидят еще больше?

Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где картина получила «Серебряного медведя» за лучший сценарий. Весной «Жизнь» стала триумфатором церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии: картина получила девять номинаций и одержала победу в четырех из них, включая главную — за лучший фильм года.