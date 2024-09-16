В российский прокат спустя 38 лет выйдет фильм «Лермонтов»

В октябре в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Лермонтов». Картину сняли еще в 1986 году, но положили на полку. На экраны выйдет отреставрированная и осовремененная автором версия фильма. Приурочен выход биографической киноистории к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

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Поэтическую интерпретацию биографии великого русского поэта снял народный артист России Николай Бурляев. Для него «Лермонтов» стал режиссерским дебютом. Бурляев написал сценарий к фильму и сыграл в нем главного героя — самого поэта. Роли в фильме исполнили Галина Беляева, Наталья Бондарчук, Юрий Мороз, Илзе Лиепа и другие.

События фильма охватывают всю недолгую жизнь поэта: от рождения в 1814 году до гибели на дуэли в 1841. Лента перенесет зрителей во времена лермонтовского детства, которое он провел в имении бабушки в селе Тарханы (ныне Лермонтово). Затем покажет духовное становление будущего поэта, семейные драмы, любовь, учебу в юнкерской школе, балы и кавказские сражения.

Съемки фильма проходили в значимых для Лермонтова местах — в Москве, Тарханах, Санкт-Петербурге и, наконец, на Кавказе, куда поэта отправили воевать и где он провел последние годы жизни.

Картина проделала долгий путь к зрителю. В свое время киноработа Бурляева получила неоднозначные отзывы критиков. Автора фильма обвинили в искажении биографических фактов. Однако нашлись те, кто всё же поддержал фильм. Например, поэт Арсений Тарковский (отец легендарного режиссера) высоко оценил картину Бурляева и написал, что в ней ему понравилось буквально всё. С ним был солидарен и писатель Виктор Астафьев.