Что известно о фильме «Майнкрафт»

Весной 2025 года в зарубежный прокат выйдет фильм «Майнкрафт» — экранизация самой продаваемой игры в мире. Главные роли в картине исполнят голливудские звезды Джек Блэк и Джейсон Момоа. В сентябре 2024 года в сети появился первый тизер-трейлер картины, который уже успели раскритиковать фанаты. «Лента.ру» рассказывает, в чем суть игры Minecraft, раскрывает дату релиза, сюжет и каст картины.

© Кадр из трейлера фильма "Майнкрафт"

Фильм «Майнкрафт»: главное

Оригинальное название: A Minecraft Movie;

Жанр: фэнтези, приключенческий боевик, комедия, семейный;

Режиссер: Джаред Хесс;

Студия: Warner Bros.;

Дата выхода: 2025 год;

Покажут ли в России: пока неизвестно;

Основа: одноименная компьютерная игра студии Mojang;

В главных ролях: Джек Блэк, Эмма Майерс, Джейсон Момоа, Джемейн Клемент и другие.

Когда выйдет

Студия Warner Bros. планировала выпустить фильм по мотивам легендарной компьютерной игры еще в 2019 году. Однако в заявленную дату картина не вышла — за несколько месяцев до этого релиз сместили на 2022-й. Окончательная дата премьеры была объявлена в апреле 2023 года.

Фильм «Майнкрафт» выйдет в американский прокат 4 апреля 2025 года.

На день раньше премьеру увидят жители Австралии, Аргентины, Германии и Словакии. Помимо США, 4-го числа картину покажут в Великобритании, Италии, Турции и Мексике (ограниченный прокат).

Покажут ли фильм «Майнкрафт» в России

Пока неизвестно, смогут ли российские зрители увидеть фильм «Майнкрафт» на больших экранах. Дело в том, что студия Warner Bros., которая отвечает за мировую дистрибуцию картины, ушла с отечественного кинорынка весной 2022 года.

Однако многие картины студии, вышедшие после 2022-го, все же добрались до кинотеатров России — благодаря так называемому теневому прокату. С его помощью в стране показали, например, вторую часть «Аквамена» и фильм «Годзилла и Конг: Новая империя».

Сюжет

В центре истории — Гаррет (Джейсон Момоа), Генри (Себастьян Юджин Хансен), Натали (Эмма Майерс) и Дон (Даниэль Брукс). Четыре неудачника устали от повседневных проблем и еще не подозревают, что их жизнь вскоре изменится.

Таинственный портал внезапно перемещает их в Верхний мир ("The Overworld", одно из измерений во вселенной Minecraft; игровой мир, который можно исследовать и застраивать) — странную волшебную страну, наполненную кубическими объектами. Чтобы отыскать дорогу домой, героям придется освоиться в новой реальности, а также защитить Верхний мир от враждебных мобов (так во вселенной Minecraft называют существ, которые взаимодействуют с игроками; управляются не пользователями, а искусственным интеллектом, в большинстве своем настроены агрессивно) — свиноподобных Пиглинов и Зомби. Помогать четверке будет Стив (Джек Блэк) — внезапно встреченный опытный мастер.

«Добро пожаловать в мир "Майнкрафта", где креативность не просто помогает крафтить — она необходима для выживания!» — из официального описания фильма «Майнкрафт».

Игра «Майнкрафт»: в чем суть

Minecraft — игра в жанре песочницы (жанр видеоигр, в котором нет линейного сюжета, а упор делается на исследование и развитие мира) с элементами симулятора выживания. Игра обладает открытым миром — это значит, что перемещения во внутриигровом пространстве не ограничены, а игрок может самостоятельно выбирать и реализовывать цели.

Главная фишка игры — узнаваемый дизайн мира, в котором все объекты созданы из трехмерных кубов. Пользователи могут самостоятельно модифицировать мир и усиливать своего персонажа: строить здания и создавать предметы быта, разводить скот и добывать полезные ресурсы. В игре есть и боевой элемент: здесь можно сражаться с агрессивными мобами, а чтобы одержать победу в режиме выживания, придется победить главного монстра — Дракона Края.

В 2023 году Minecraft стал самой продаваемой игрой в истории — его тираж превысил 300 миллионов копий.

Производство

Производство фильма по мотивам игры было долгим — картина неоднократно меняла режиссеров, а дата выхода трижды сдвигалась.

Впервые об экранизации «Майнкрафта» заговорили в 2012 году — представители студии Mojang рассказали, что голливудские продюсеры предлагают им создать сериал на основе игры. Тогда в компании подчеркнули, что экранизация возможна при одном условии — наличии интересной истории.

В феврале 2014-го разговоры об экранизации возобновились — на этот раз речь шла не о телесериале, а о полнометражном фильме. К работе над фильмом приступила Warner Bros. Pictures.

Изначально студия рассчитывала, что снимать картину будет Шон Леви («Живая сталь», «Дэдпул и Росомаха»), однако достигнуть договоренностей с режиссером не удалось. Кстати, в итоге Леви все же снял «видеоигровой» фильм — в 2021 году режиссер выпустил картину «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

В июле 2015 года стало известно, что фильм собирается снимать Роб МакЭлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»), но через три года он покинул проект. В 2019-м МакЭлхенни сменил Питер Соллет («Винил»), а на должность сценариста была назначена Эллисон Шредер («Холодное сердце 2»).

В 2020 году производство было отложено из-за пандемии COVID-19. Через два года разработка «Майнкрафта» возобновилась — тогда же стало известно, что автор «Зачинщиков» Джаред Хесс станет режиссером фильма.

Изначально съемки картины были запланированы на лето 2023 года, однако их пришлось отложить на полгода из-за голливудских забастовок. В итоге снимали экранизацию с января по апрель 2024 года. Съемочный процесс проходил в Новой Зеландии.

Кстати, именно в Новой Зеландии снимали «Властелина колец» — художник-постановщик легендарной фэнтези-трилогии Грант Мейджор принял участие и в создании фильма «Майнкрафт».

Первый тизер-трейлер фильма появился в сети 4 сентября 2024 года. За пять дней с момента релиза видеоролик посмотрели более 30 миллионов раз. При этом тизеру потребовалось всего два дня, чтобы набрать миллион дизлайков. Пользователей возмутил внешний вид игровых персонажей — больше всего фанатам не понравился дизайн овцы, которую назвали «слишком некрасивой».

Актерский состав

Одну из главных ролей в экранизации «Майнкрафта» мог сыграть Стив Карелл — в 2016 году он вел переговоры со студией Warner Bros. Однако звезда сериала «Офис» в фильме не появится — виной всему неоднократная смена режиссеров и долгие производственные паузы.

О том, что одна из главных ролей досталась Джейсону Момоа («Аквамен»), стало известно в 2022 году. Остальные актеры присоединились к актерскому составу «Майнкрафта» в конце 2023-го и начале 2024-го.

Какие актеры сыграют в фильме «Майнкрафт»

Джек Блэк («Школа рока») — Стив, знаток мира «Майнкрафта»;

Джейсон Момоа («Аквамен») — Гарретт Мусорщик Гаррисон;

Эмма Майерс («Уэнсдей») — Натали;

Даниэль Брукс («Миротворец») — Дон;

Себастьян Юджин Хансен («Моцарт в джунглях») — Генри.

В касте картины также заявлены Дженнифер Кулидж («Американский пирог»), Джемейн Клемент («Реальные упыри») и Кейт МакКиннон («Барби») — их роли пока не раскрываются.