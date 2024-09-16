О чем будет второй сезон мультсериала «Мир юрского периода: теория хаоса»

Этой осенью на платформе Netflix выйдет второй сезон анимационного сериала «Мир юрского периода: теория хаоса» — о молодом палеонтологе Дариусе, который обнаруживает в Калифорнии настоящих динозавров. «Лента.ру» вспоминает, что было в предыдущем сезоне, раскрывает дату выхода новых серий и рассказывает все, что известно о продолжении франшизы.

© Кадр из тизера второго сезона мультсериала "Мир юрского периода: теория хаоса"

Главное о сериале

Год выхода: 2024;

Платформа: Netflix;

Страна: США;

Жанры: мультфильм, фантастика, боевик, приключения, семейный;

Режиссер: Роберт Бриггс;

Сценаристы: Энни Арджарасумпун, Трэвис Ганн, Ник Родригес;

Продюсеры: Аарон Хэммерсли, Брент Хатчинс, Скотт Кример, Стивен Спилберг;

Композитор: Лео Биренберг;

Роли озвучивали: Шон Джамброун, Пол-Микель Уильямс, Кирстен Ли Келли, Рейни Родригес, Даррен Барнет, Каусар Мохаммед, Крис Джай Алекс, Стивен Блум, Юджин Кордеро, Сумали Монтано.

«Мир юрского периода: теория хаоса» (Jurassic World: Chaos Theory) — американский научно-фантастический анимационный сериал, премьера которого состоялась на стриминговом сервисе Netflix 24 мая 2024 года.

Сериал является частью франшизы, которая берет начало с фильма «Парк юрского периода», снятого по мотивам одноименного романа Майкла Крайтона. В центре сюжета — богатый бизнесмен Джон Хаммонд, который вместе с группой генетиков придумал, как воссоздать живых динозавров. Благодаря разработке он открывает первый в истории парк с динозаврами на вымышленном острове Нублар, однако, несмотря на тщательное планирование, природа берет верх и динозавры вырываются на свободу, поставив под угрозу жизни посетителей и сотрудников парка.

Дальнейшие фильмы и сериалы франшизы развивают эту идею, добавляя новых героев. Так, главным героем мультсериала «Мир юрского периода: Лагерь мелового периода» (англ. Jurassic World Camp Cretaceous) становится подросток Дариус Боуман, который побеждает в видеоигре и выигрывает билет на посещение того самого парка с динозаврами в сердце острова Нублар. Там Дариус знакомится с другими подростками, которые также получили билеты в парк. Кульминация примерно такая же, как и в оригинальном фильме, — динозавры вырываются на свободу, а подросткам нужно придумать, как от них спастись.

Анимационный сериал «Мир юрского периода: теория хаоса» рассказывает об этой же группе подростков и является продолжением «Лагеря мелового периода». Действие мультсериалов происходит между событиями фильмов «Парк юрского периода» и «Мир юрского периода: Господство».

Дата выхода второго сезона

Весной 2024 года поклонники франшизы увидели первый сезон «Теории хаоса», и в этом же году планируется премьера продолжения шоу.

Премьера второй части мультсериала «Мир юрского периода: теория хаоса» состоится 17 октября 2024 года

Шоу выйдет на платформе Netflix. Тизер второго сезона был показан на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Предполагается, что в новом сезоне будет десять эпизодов. Длительность серий составит примерно 25 минут.

Официальный трейлер

Сюжет

Что было в первом сезоне

События первого сезона сериала разворачиваются через шесть лет после побега Дариуса и его друзей с острова Нублар. Герои путешествуют по миру, теперь населенному динозаврами и людьми, которые недружелюбно настроены к подросткам.

Команда Дариуса воссоединяется после предполагаемой смерти Бруклин. Главный герой чувствует себя виноватым в трагедии и начинает работать с Департаментом доисторической дикой природы (DPW), пытаясь раскрыть это дело, но безуспешно. Позже Дариус выясняет, что уход Бруклин из жизни не был случайностью и что опасность грозит каждому члену «Шестерки Нублар».

На Дариуса и Бена нападают атроцирапторы, они спасаются бегством и пытаются предупредить об опасности Сэмми. Воссоединившись с Сэмми, друзья направляются к Кенджи. Внезапно подростки обнаруживают, что Бруклин вела собственное расследование и пыталась выйти на крупную преступную сеть, занимавшуюся нелегальной торговлей динозаврами. С этого момента подростки сталкиваются с чередой опасных приключений, а зрители выясняют, что Бруклин жива.

Что будет во втором сезоне

Деталей о продолжении сериала пока не так много, однако, судя по трейлеру, «пятерка Нублар» оказывается на грузовом судне, полном динозавров. Куда направляется корабль — неизвестно, но точно ясно, что на главных героев ведется охота. Им предстоит столкновение с таинственным Брокером, которому они перешли дорогу. Друзья также пока не знают, что Бруклин осталась в живых, и внезапная новость о ее местонахождении ставит под сомнение все, что они знали друг о друге и во что верили.

Производство

К работе над сериалом вновь вернутся Скотт Кример вместе с Аароном Хаммерсли, Стивеном Спилбергом, Колином Треворроу и Фрэнком Маршаллом. По словам Кримера, идею анимационного сериала он начал обдумывать сразу после завершения финального сезона «Лагеря мелового периода» и хотел сделать конспирологический триллер, еще более реалистичный, чем предыдущие части франшизы.

Хаммерсли отметил, что переход от «Лагеря мелового периода» к «Теории хаоса» чем-то напоминает эволюцию серии фильмов о Гарри Поттере, и добавил:

«Мне не терпится, чтобы зрители увидели, насколько серьезно мы подошли к этой истории и как сильно она повзрослела. В каждом эпизоде зритель проводит гораздо больше времени с героями, поэтому теперь это гораздо более личная история, чем была в "Лагере мелового периода"».

Основные персонажи

Дариус Боуман (озвучивает Пол-Микель Уильямс) — главный герой, основатель «Шестерки Нублар»;

Кенджи Кон (Даррен Барнет) — член «Шестерки Нублар», самоуверенный парень из богатой семьи;

Бен Пинкус (Шон Джамброун) — член «Шестерки Нублар»;

Ясмина Фадула (Каусар Мохаммед) — участница «Шестерки Нублар», чемпионка мира по семиборью;

Сэмми Гутьеррес (Рейни Родригес) — участница «Шестерки Нублар», подруга Ясмины;

Бруклин (Кирстен Келли) — бывшая участница «Шестерки Нублар», видеоблогер и журналист.

Главные фильмы франшизы

Если вы не смотрели оригинальные картины, с которых начиналась вся история франшизы, самое время исправить это в преддверии премьеры.

«Парк юрского периода» (1993)

Режиссер: Стивен Спилберг;

В ролях: Сэм Нил, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо.

Состоятельный профессор Джон Хаммонд находит способ, как возродить динозавров по образцам крови ископаемого комара. Воодушевившись удачным экспериментом, он открывает у побережья Коста-Рики огромный парк, населенный давно вымершими динозаврами, и приглашает туда команду экспертов. Однако после того как один из сотрудников пытается украсть бесценный эмбрион, в парке отключается электричество, открываются защитные барьеры и динозавры выбираются на свободу.

«Парк юрского периода: Затерянный мир» (1997)

Режиссер: Стивен Спилберг;

В ролях: Джефф Голдблюм, Джулианна Мур, Винс Вон, Ванесса Ли Честер.

События разворачиваются спустя четыре года после катастрофы в Парке юрского периода. Джон Хаммонд утратил контроль над своей компанией, а некоторые динозавры перебрались на другой остров и адаптировались к жизни в дикой природе. Один влиятельный человек узнает об этом и хочет перевезти животных на материк, чтобы заработать на них, однако Хаммонд и его соратники пытаются ему помешать.

«Парк юрского периода III» (2001)

Режиссер: Джо Джонстон;

В ролях: Сэм Нил, Уильям Х. Мэйси, Теа Леони, Алессандро Нивола.

Палеонтологу Алану Гранту поступает заманчивое предложение — пролететь на самолете над островом Сорна, где произошло много трагических событий, связанных с динозаврами, — и получить за это большие деньги. Грант соглашается, но его терзает предчувствие, что что-то пойдет не так. Предчувствие, разумеется, сбывается.

«Мир юрского периода» (2015)

Режиссер: Колин Треворроу;

В ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Винсент Д’Онофрио, Ник Робинсон.

Действие происходит через 22 года после событий «Парка юрского периода». Джон Хаммонд уже ушел из жизни, завещав свое детище миллиардеру Саймону Масрани. Новый владелец открывает парк, уже на другом острове, однако история повторяется: один из динозавров вырывается на свободу и угрожает жизни посетителей.

«Мир юрского периода 2» (2018)

Режиссер: Хуан Антонио Байона;

В ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Рэйф Сполл, Джастис Смит.

На острове Нублар, где когда-то располагался парк развлечений, теперь динозавры сами себе хозяева. Без толп туристов им живется гораздо лучше, но внезапно проснувшийся вулкан угрожает второй раз уничтожить их вид. Бывшая управляющая парком Клэр Диринг собирает команду и отправляется в спасательную миссию.

«Мир юрского периода: Господство» (2022)

Режиссер: Колин Треворроу;

В ролях: Крис Прэтт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сэм Нил.

Остров Нублар уничтожен, а динозавры — нет. Теперь они сосуществуют вместе с людьми, что очень не нравится последним. В какой-то момент между ними точно разразится война, но что станет триггером?