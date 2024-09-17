Криминальная мелодрама «Эль Русо» выйдет на Premier 3 октября

Новый сериал Сергея Мокрицкого "Эль Русо" выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 3 октября. Зрителям будут доступны сразу все серии проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы,

© Постер

"Эль Русо" выйдет на Premier уже совсем скоро - 3 октября. Все серии криминальной мелодрамы появятся в онлайн-кинотеатре одновременно - Premier впервые выпустит свой оригинальный проект в таком формате", - сообщили в пресс-службе.

Сюжет драмы разворачивается вокруг расследования серии убийств. Главная героиня - русская староверка - отправилась в редкую поездку в "цивилизацию" со своим сыном, который, по стечению обстоятельств, стал свидетелем преступления и единственным, кто видел лицо убийцы. Теперь мать и сын обязаны помочь полицейскому - русскому эмигранту Павлу, который чужд их миру, но с которым они должны стать командой.

Режиссером сериала выступил Сергей Мокрицкий, главные роли исполнили Светлана Иванова и Семен Серзин. Также в проекте снимались известные аргентинские актеры - Моро Ангилери, Мартин Салазар, Даминьян Гандучи и другие. Продюсером проекта выступила Наталья Мокрицкая.

Съемки сериала полностью проходили в Аргентине в 2023 году, где исполнители главных ролей Светлана Иванова и Семен Серзин провели три месяца. Съемочная группа была объединенной - на всех этапах производства сериала российская сторона сотрудничала со специалистами из Аргентины. Сериал "Эль Русо" снят при поддержке Института развития интернета.