Колман Доминго может сыграть в фильме Стивена Спилберга про НЛО

Издание Deadline сообщило, что Колман Доминго, известный по сериалу «Бойтесь ходячих мертвецов», может сыграть в картине Стивена Спилберга про НЛО. Информации о том, какая роль в случае присоединения к касту может достаться Доминго, пока нет.

К созданию сценария для ленты был привлечён Дэвид Кепп, который ранее работал со Спилбергом над фильмами «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет.

Ранее СМИ сообщали, что в ленте сыграют Ив Хьюсон, Джош О'Коннор и Эмили Блант.

Фильм Спилберга про НЛО выйдет в мировом прокате 15 мая 2026 года.