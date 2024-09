Второй сезон сериала «Одни из нас» выйдет в первой половине 2025 года

Второй сезон постапокалиптического сериала "Одни из нас" может выйти на экраны в первой половине 2025 года. Об этом заявил председатель и генеральный директор HBO Кейси Блойс в интервью порталу Deadline.

© кадр из сериала «Один из нас»

"Все, что я скажу сейчас: как правило, в первой половине года", — отметил он.

Кейси Блойс выразил надежду, что шоу попадет в список номинантов на международную премию "Эмми" — телевизионного аналога "Оскара".

Кроме того, гендиректор HBO подтвердил, что уже видел отснятый материал, и ему нравится то, что делает шоураннер Крэйг Мэйзин (создатель сериала "Чернобыль").

"Возлагаю большие надежды (на проект. — прим. ред.)", — добавил Блойс.

Второй сезон сериала "Одни из нас" будет основан на игре The Last of Us: Part II.

До этого сообщалось, что создатели шоу выпустят еще несколько сезонов.

Ко второму сезону сериала "Одни из нас" присоединилась актриса Изабела Мерсед. Она исполнит роль Дины — подруги главной героини, которую играет Белла Рамзи. Также к касту присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби и Янг Мазино (Джесси).