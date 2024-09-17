Мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин» от Netflix выйдет 11 февраля

Издание Redanian Intelligence поделилось новой информацией о «Ведьмаке: Сирены глубин» — мультфильм по вселенной Анджея Сапковского. Проект якобы выйдет уже 11 февраля 2025 года, спустя полтора года после анонса.

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Изначально новый проект по «Ведьмаку» должен был выйти до конца 2024 года, однако мультсериал могли отложить на более поздний срок. Продолжительность ленты составит примерно 90 минут, а главных героев озвучат Даг Кокл (голос Геральта из игр CD Projekt), Аня Чалотра (Йеннифэр из сериала «Ведьмак») и Джои Бэти (Лютик из сериала «Ведьмак»).

Сюжет «Ведьмака: Сирены глубин» будет основан на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.