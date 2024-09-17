Сериал Marvel «Это все Агата» понравился критикам

Кинокритики, которым посчастливилось побывать на премьере сериала «Это все Агата», остались довольны увиденным. Marvel показала первые четыре серии из девяти, и этого оказалось достаточно, чтобы посмотревшие назвали сериал достойным продолжателем «Ванда/Вижн».

© кадр из сериала «Это все Агата»

«Это восхитительная смесь “Фокуса-покуса” и “Волшебника страны Оз”, с нотками ужаса и комедии»

«Marvel превзошла саму себя! Это совершенно завораживающее продолжение “Ванда/Вижн” с множеством забавных пасхалок для фанатов»

«Это безумное, злобное, веселое, наполненное тайнами путешествие, в котором есть также несколько ужасающих страшилок. Я его не слишком ждал, но после просмотра стал абсолютным фанатом»

«Это очень весело! Первые четыре серии были немного медленными… Надеюсь, что они наберут обороты»

«Сериал смешивает такие элементы, как драма, ужасы и комедия, но, похоже, не уверен в том, каким он хочет быть. При этом, когда начинаются ужасы, он по-настоящему расцветает! Осталось дождаться концовки, чтобы узнать, станет ли он лучше»

Также много отзывов об актерской игре Кэтрин Хан и Обри Плазы. Еще отмечают персонажа Джо Лока, который крадет каждую сцену.

«Это все Агата» разворачивается после событий «Ванда/Вижн», в которых Агата потеряла силы. Чтобы вернуть себе магию, она создает свой собственный шабаш, но не все внутри него готовы ее во всем поддерживать.

Премьера первых двух эпизодов состоится уже завтра, 18 сентября, на Disney+, который в России не работает.