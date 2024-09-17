В третьем сезоне сериала «Метод» маньяка сыграет Никита Кологривый

Кинокомпания Zoom Production и «Плюс студия» поделились новыми деталями производства третьего сезона сериала «Метод». Одну из главных ролей в продолжении сыграет звезда «Слова пацана» Никита Кологривый — ему досталась роль маньяка по прозвищу Зверь.

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Персонаж входит в группу, которую создаёт Родион Меглин для поиска серийных убийц. Там же впоследствии начинает работать и девушка по имени Лера — ещё одна новая героиня «Метода». Именно она станет катализатором событий в третьем сезоне, ведь девушка не способна себя контролировать.

Сериал «Метод» рассказывает о выдающемся следователе Родионе Меглине, который раскрывает даже самые загадочные преступления, не рассказывая о своём методе работы. Однажды с ним начинает работать стажёр Есения, у которой есть личные мотивы быть с детективом.