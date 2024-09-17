Райан Мерфи снимет сериал про некрофила с Чарли Ханнэмом

Третий сезон антологии Райана Мерфи "Монстр" (18+) будет посвящена Эдварду "Эду" Гейну, одному из самых чудовищных маньяков в истории.

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Гейн был некрофилом, серийным убийцей, похитителем трупов и так далее, получившим широчайшее освещение в массовой культуре. Вспомним "Психо" (18+) и "Мотель Бэйтсов" (18+), "Молчание ягнят" (18+), "Техасскую резню бензопилой" (18+), "Ганнибала" (18+), "Кости" (18+) и гигантское количество отсылок. В частности, маньяк упомянут в первом сезоне антологии Мерфи, "героем" которой стал каннибал и некрофил Джеффри Дамер.

Второй сезон, "Монстры: История Лайла и Эрика Менендесов" (18+), посвящен братьям Менендес, убившим своих родителей. Релиз состоится 19 сентября. Именно на его презентации вчера, как пишет Deadline, Мерфи представил костяк каста экранизации истории Гейна. Чарли Ханнэм - в главной роли.

Отмечено, что заявление шоураннера стало неожиданностью, так как до этого момента информации о том, будет ли продлен сериал, не поступало.

Иные детали проекта пока не обозначены.