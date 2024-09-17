Интервью с режиссером фильма "Вера" Ирой Волковой

12 сентября на экраны российских кинотеатров вышла драма «Вера» – новая экранизация Киностудии им. М. Горького знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Ремейком советского фильма эту картину никак не назовешь, ведь главной героиней стала мама Ромки Вера в исполнении Виктории Толстогановой. Но оригинальную музыку написал Алексей Рыбников, как и в картине Ильи Фрэза. У фильма была долгая фестивальная судьба, начиная с презентации на фестивале экранизаций «Читка 2.0» и премьеры в рамках конкурсной программы II Открытого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». Картина получила специальный диплом жюри «За актерский ансамбль» на VIII Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон», Викторию Толстоганову наградили за лучшую женскую роль на XXX Международном кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине и на XIII Московском международном кинофестивале «Будем жить».

© Кадр из фильма

Долгожданный выход в прокат пришелся на символическую дату. Повесть была впервые опубликована ровно 45 лет назад в сентябрьском номере журнала «Юность» за 1979 год. К юбилею «Вам и не снилось» и кинотеатральному релизу новой экранизации в редакции Neoclassic издательства АСТ также представили специальное издание «Вера. Вам и не снилось» с исполнителями главных ролей на кинообложке.

Мы связались с режиссером Ирой Волковой и записали с ней интервью о том, каким получился фильм.

– Вы сняли новую экранизацию повести «Вам и не снилось». Как думаете, её будут сравнивать с первой? В чем ключевое различие?

– Конечно, сравнивать будут, потому что экранизации всегда сравнивают. Главное, чтобы зрители делали это после просмотра фильма, а не судили по трейлеру. Еще иногда я вижу комментарии, по которым становится ясно, что их авторы ничего не знают о повести. Они думают, что был только фильм «Вам и не снилось», а мы сделали ремейк. Но это абсолютно не так. Тем более, что в первой экранизации главную линию создают отношения подростков. В нашем фильме это переживания и поступки мамы Ромки Веры. Общая у двух фильмов и повести только фабула.

Почему главной героиней сегодня стала именно Вера? Как вы работали над её образом?

– Главной героиней стала мама Ромки, потому что на самом деле именно её поступки двигают сюжет. Их прошлое с мужем Костей и встреча с его первой любовью Люсенькой управляют этой историей. Мы искали факты биографии, которые сформировали её личность, наблюдали за эмоциями. В итоге совсем ушли от полноты героини, о которой прямо говорится в повести. Наша Вера обычная женщина периода застоя в семейных отношениях. А её образ в фильме строится не на внешних факторах, а на внутреннем состоянии. Вместе со зрителем мы следим за ней дома, на работе, в общении с другими людьми.

– В фильме задействовано немало звезд, но есть и совсем молодые актеры, дебютанты. Как вы подбирали артистов и как они справились?

– Мне кажется, что весь наш актерский ансамбль – это большая удача и новый взгляд на характеры и глубину повести. Викторию Толстоганову на роль Веры мы выбрали не сразу. Было много очень разных талантливых актрис. Но я доверяю интуиции и энергии, которая возникает, когда объем роли значительный. И ты как режиссер уже на пробах это чувствуешь. Виктория точно попала в моё ощущение героини. И вы увидите, как она проживает эту роль в фильме. Её соперницу очень тонко играет Ольга Сутулова. Я сразу представляла её в этой роли. Так же, как и Алексея Розина в роли мужа Веры Кости. Роль бабушки, матери Веры, мощно исполнила Ольга Лапшина. Я горжусь нашим кастингом, это артисты, которых я знаю и люблю. Сложно было найти молодую пару актеров на роли Ромки и Юльки. Они дебютанты, и на момент утверждения ещё не поступили в театральные вузы. Сейчас Тимофей учиться в Санкт-Петербурге, Полина в Москве. На съемках они мне очень доверяли, и работать с ними было настоящее удовольствие. Я верю в их большое актерское будущее.

– Что пришлось добавить в эту новую историю?

– В новую экранизацию мы добавили романтические сцены первой любви и отпуск Веры с сыном на юг. А также профессию исследователя и командировку героини в Арктику, театральную Москву.

– Актерский ансамбль фильма за последний год не раз был отмечен на кинофестивалях. Как принимали фильм?

– ⁠Фестивальные показы всегда заканчивались дискуссиями и очень искренним подключением не только женщин, но и мужчин. Много тёплых слов и приятных размышлений осталось именно после показов на кинофестивалях по всей стране. Думаю, многие шли в зал с предубеждением, но потом были под впечатлением, делились им со мной. Мамы сыновей часто узнавали себя в поведении Веры.

– А музыку снова написал Алексей Рыбников. Что это дало фильму?

– Алексей Рыбников написал новую оригинальную музыку, и сотрудничество с ним было не только крутым опытом и магией, но и связующим время кодом. В фильме звучит инструментальный фрагмент знакомой мелодии.

– Картина выходит в прокат к юбилею публикации первой повести. Как думаете, это вдохновит людей прочесть литературный источник?

– Мне кажется, что это хороший повод прочитать книгу. На самом деле повесть небольшая, она очень легко читается. Как раз вышло в свет новое издание с кинообложкой «Вера. Вам и не снилось». Недавно в рамках Московской международной книжной ярмарки вместе с Полиной Меркурьевой мы участвовали в презентации книги.

– Вы не стали переносить действие в современный мир. Почему?

– В современности этот сюжет не прошёл бы линию разлуки влюблённых. Потому что сейчас много возможностей быть на связи. Кроме телефона, можно общаться через соцсети и мессенджеры. А раньше писали письма и звонили по межгороду. В этом романтика того времени, и разлука здесь самая настоящая.

– Как воссоздавали то время в кадре?

Мы не претендовали на исторически точное воссоздание эпохи, для авторской картины сегодня возможна только стилизация. Ведь в Москве осталось мало видов конца 1970-х годов. Больше возможностей снять атмосферные кадры было в Санкт-Петербурге. Максимально ощущение времени мы передавали через костюм, реквизит, интерьеры.

– Что делает фильм актуальным, кому посоветуете его посмотреть?

– Я могу посоветовать посмотреть наш фильм родителям и подросткам. Всем, кого волнуют разногласия в семье, кто готов посмотреть со стороны на авторитарные токсичные отношения. Наверное, этот фильм также для всех, кто помнит свою первую любовь или только ждёт встречи с ней.