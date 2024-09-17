Актрису Старшову было трудно привлечь к съемкам в «Папиных дочках»

Сериал «Папины дочки» шел в эфире телеканала СТС на протяжении шести лет. Многие герои настолько полюбились зрителям, что создатели картины решили сделать продолжение ситкома с практически тем же составом. Но в его новой версии не оказалось Кати Старшовой, сыгравшей роль Пуговки. Режиссер Александр Жигалкин объяснил, почему актрису не привлекли к съемкам в проекте.

© Passion.ru

В новом проекте Старшова все же появилась, но сыграла небольшую роль. Как пояснил Жигалкин, девушка сейчас занята в ледовых шоу за границей, поэтому ее сложно было привлечь к участию в телесериале.

Актриса выучилась на провизора, но не работает по профессию. Ее страстью стали ледовые шоу, в которых девушка выступает за границей.

«Я на стадии подготовки с каждым созвонился, со всеми поговорил, всех позвал, всем сказал, что люблю, жду. Катя просто в силу обстоятельств не могла», — говорит постановщик «Папиных дочек» в разговоре с YouTube-каналом студии LAMA.

Недавно Катя Старшова восстановила на своей страничке в социальных сетях посты с призывом остановить СВО. Актриса призналась, что покинула в 2022 году Россию «из-за всем известной беды».