Вышел трейлер нового боевика с Ван Даммом

Опубликован трейлер художественного фильма "Прикончи их всех 2" (18+) - это прямой сиквел ленты 2017 года.

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Поставил картину болгарин Валерий Милев, известный по шестому "Повороту не туда" (18+).

Икона "эпохи VHS" Жан-Клод Ван Дамм, Петер Стормаре и Мария Кончита Алонсо вернулись к своим ролям.

В продолжении героям предстоит разбираться с местью, которой алчет злодей из первой части. Упор - на то, что 63-летний Вам Дамм еще в обнадеживающей форме. В кадре - мордобой, покатушки, демонстрация растяжки, недорогие взрывы, мятые лица - всё по графику.

Цифровой релиз - уже 24 сентября. Рейтинг - R.