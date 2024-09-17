Фильм о подростках 90-х «Первая любовь» выйдет онлайн

Онлайн-кинотеатр START представляет мелодраму "Подростки. Первая любовь", интернет-премьера которой состоится 20 сентября.

© скриншот из фильма «Первая любовь»

Производством занимались создатели "Пищеблока" и "Страстей по Матвею" Святослав Подгаевский и Иван Капитонов.

Действие разворачивается в 90-е. Пока одни теряют надежду, другие верят в лучшее. Старшеклассник Олег вместе с друзьями промышляет небольшими кражами. Ровесница парня Ольга - словно из другого мира. Она - дочка военного, строгого мужчины, лишающего ее всякой личной свободы. Кажется, между двумя школьниками нет ничего общего, но их связывает любовь - первая и очень сильная.

В ролях: Алексей Онежен, Александра Тихонова, Андрей Пархоменко, Григорий Столбов, Олег Савостюк, Елена Лядова, Никита Кологривый, Валерий Панков, Екатерина Кучма, Антон Артемьев и другие.