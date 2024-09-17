Самарский кинофестиваль покорил зрителей Кубани

XIII Международный патриотический фестиваль "Борис Коценко представляет" (12+) к памятной дате окончания Второй мировой войны и Дню победы над милитаристской Японии организовал демонстрацию картин режиссера Максима Кузнецова.

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В период с августа по сентябрь сеансы состоялись в Москве и области, а также в Самарской, Оренбургской, Ростовской, Тульской, Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Татарстан и других регионах. А в июне патриотические фильмы показали в королевстве Камбоджа.

Жители Самары могли насладиться кинопоказами в областной научной библиотеке, в литературно-мемориальном музее имени Горького, Центральной детской библиотеке и в других учреждениях.

Фестиваль завоевал звание самого продолжительного в мире по срокам проведения. Он открыл свои двери для зрителей 4 апреля 2024-го и завершится в апреле 2025 года.