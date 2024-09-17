Премьера криминальной комедии «Дино» состоится 30 сентября

Премьера криминальной комедии "Дино" от создателей таких проектов, как "Мир! Дружба! Жвачка!", "Батя", "Праздники" - на ТВ, на телеканале ТНТ 30 сентября в 20:00.

© Российская Газета

Главного героя - бандита Дино когда-то считали человеком, способным безжалостно выбить долги из кого угодно. 90-е давно закончились, и теперь он живет отшельником в глухой провинции. Однако в силу обстоятельств герой вынужден вернуться в большой город к своей старой "профессии", но теперь ему предстоит рассчитаться со своими долгами и попытаться вернуть любовь всей жизни. Главные роли в сериале исполнили Алексей Розин и Любовь Толкалина, а режиссерское кресло занял дебютант Тимофей Шарипов.

По словам авторов, "Дино" - это история о попытке человека снова пройти свой путь, чтобы в итоге совершить правильный выбор. Главному герою придется столкнуться как с современными реалиями, там и с реликтовыми 90-ми, которые где-то адаптировались, где-то зачахли, но все равно "глубоко пустили корни в нашу действительность". А Дино, как проводнику между этими двумя мирами, еще раз придется пройти проверку своих жизненных принципов.

Сериал "Дино" состоит из 17 получасовых эпизодов. На старте сезона главный герой в каждой из серий будет пытаться выбивать долги из одного из представителей "кровавых девяностых", однако по мере развития сюжета история будет раскрываться по-новому и усложняться.

В ролях: Артур Бесчастный, Елизавета Кононова, Андрей Гальченко, Всеволод Володин, Екатерина Хомчук, Олег Васильков и другие.

Алексей Розин, актер: