«Робин Гуд и хранители леса» выйдет в прокат в России

Приключенческое фэнтези "Робин Гуд и хранители леса" с Марком Уильямсом и Наоми Харрис выходит в российский прокат 17 октября, сообщили ТАСС в кинопрокатной компании Russian World Vision.

© кадр из фильма «Робин Гуд и хранители леса»

"17 октября кинопрокатная компания Russian World Vision выпускает в широкий прокат семейное приключенческое фэнтези "Робин Гуд и хранители леса" - современную версию всеми любимой с детства легенды о благородном разбойнике. <…> В звездном касте зрители смогут узнать Гвендолин Кристи из "Игр Престолов", Марка Уильямса из франшизы "Гарри Поттер", а также номинантку на премию "Оскар" Наоми Харрис (франшиза "Пираты Карибского моря")", - говорится в сообщении.

По сюжету 11-летняя Робин и ее верные друзья, известные как "Капюшоны", превратили заброшенную поляну в лесу в волшебное королевство. Их идиллия оказывается под угрозой, когда один из алчных взрослых решает уничтожить лесные заросли ради строительства современного жилого комплекса. Несмотря на все усилия детей, их протесты остаются без ответа.

Съемки картины проходили на северо-западе Великобритании, где вырос режиссер Филип Хоукинс. Создатели хотели, чтобы все кадры выглядели аутентично. Почти всех исполнителей главных ролей нашли в районе места съемок.

Как отметили в кинокомпании, фильм "Робин Гуд и хранители леса" сосредоточен на экологической тематике, в отличие от традиционных версий легенды, которые фокусировались на социальной несправедливости.