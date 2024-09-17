17 сентября режиссеру и актеру Владимиру Меньшову исполнилось бы 85 лет. За свою карьеру он снял только пять фильмов, но каждый из них занял особое место в советском кинематографе. Лирическая комедия «Любовь и голуби» с Александром Михайловым и Людмилой Гурченко особенно полюбилась зрителям. Однако спустя 40 лет с даты премьеры некоторые поклонники ленты нашли в ней 10 киноляпов. Подробности — в материале NEWS.ru.

Кто сыграл главные роли в фильме «Любовь и голуби»

Автором пьесы «Любовь и голуби» о жизни деревенской семьи стал Владимир Гуркин. Он взял истории соседей, которые жили в Черемхово. Сотрудница предприятия, где работал Василий Кузякин, действительно пыталась увести его из семьи. Но мужчина вернулся домой.

Когда Гуркин начинал работу над пьесой, то спросил у семьи разрешение на обнародование их истории. Кузякины были не против, но попросили дать персонажам другие имена. Однако писатель то ли забыл, то ли намеренно не изменил их.

По легенде, прототипы героев обиделись на Владимира и долго с ним не разговаривали. Но когда в Черемхово установили памятник героям фильма Меньшова, настоящие Кузякины забыли все недовольства.

На роль Василия претендовал Сергей Юрский. После проб Меньшов предложил ему сыграть дядю Митю. В роли Кузякина снялся Александр Михайлов. Раису Захаровну могли сыграть Татьяна Доронина, Ольга Яковлева и Наталья Кустинская. Но в итоге роль досталась Людмиле Гурченко. Изначально ее персонаж появлялся лишь в одном эпизоде, но сценарий был переписан ради актрисы.

Как Михайлов чуть не погиб на съемках фильма «Любовь и голуби»

Сцену, где Василий открывает дверь и оказывается на курорте, снимали несколько раз. В первом дубле водолазы должны были быстро снять костюм с Михайлова, чтобы он вынырнул уже в плавках, но актер запутался в одежде. Намокший галстук стал затягиваться и чуть не задушил артиста. Водолазы быстро разрезали ткань, и Михайлов смог выплыть наружу.

Сцену с актером снимали в Батуми в ноябре, когда температура воды была всего 14 градусов. Гурченко с трудом согласилась плавать в таких условиях. Актриса надеялась на пару дублей, но из-за форс-мажора с галстуком Михайлова съемки затянулись. В знак благодарности за терпение артистов Меньшов сам прыгнул в холодную воду в конце дня.

Какие киноляпы не заметили создатели фильма «Любовь и голуби»

1. В эпизоде с деревенскими танцами герой Сергея Юрского дядя Митя прыгает вниз с деревянных поддонов. В это время на соседней лавочке сидят дети. В следующем кадре зритель видит Надежду (Нина Дорошина), бабу Шуру (Наталья Тенякова) и Люду (Янина Лисовская). Потом — снова дядю Митю, но на соседней лавочке сидят уже другие дети и парень в школьной форме.

2. Когда семья Кузякиных читает письмо от Василия и Раисы Захаровны, позади Надежды и Люды находится окно и телевизор. Но когда героини понимают, что отец ушел из семьи, за их спинами зритель видит уже шкаф с посудой.

3. Когда дядя Митя рассказывает сон о смерти своей жены, Надежда наливает ему рюмку водки. В этот момент к крыльцу подходит баба Шура и держит в руке лопату. Далее дядя Митя сам наполняет рюмку, но лопаты в руке его жены уже нет. А когда он ловко целует супругу и убегает, предмет снова появляется в ее руках.

4. Когда дядя Митя приходит к Надежде, чтобы рассказать сон, он держит в одной руке папиросу, в другой — пачку сигарет. Однако в следующем кадре мужчина только тянется в карман за пачкой, чтобы достать папиросу.

5. В этой же сцене на крыльце позади героя стоит оконная рама и лукошко, но в следующем кадре их уже нет.

6. В зале лечебной физкультуры герой Михайлова носит синий галстук. Позже Раиса Захаровна идет вместе с ним на рынок, где он уже надел желтый, который привез из дома. Тогда героиня Гурченко советует купить ему еще синий, как в предыдущей сцене.

7. В сцене, где Василий уезжает на отдых, рядом с героем стоит вешалка, а на ней висит крутка. В одном кадре она светло-серая, а в другом — темного цвета.

8. В доме у Кузякиных дядя Митя говорит:

«Однако сейчас будет потоп».

В этот момент на нем надета однотонная рубашка. Через несколько секунд она превращается в клетчатую.

9. Когда Василий возвращается домой, рядом с крыльцом его дома стоят веник и совок. Однако, когда его сын Лёнька (Игорь Лях) хватается за топор, веник и совок исчезают.

10. В финале картины Надежда приходит на тайное свидание к мужу. С начале сцены она повязала на голову платок синей стороной вверх. Но когда героиня сидит на камнях, зритель видит рыжий цвет косынки.