О чем новый эпизод мультсериала «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»

Смотреть кино на мягком диванчике с попкорном — отличный досуг, который высоко ценит даже Коровка из сериала «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». Двигаться и пускать никого на диван она не захотела, так что перед Катей и Эфом встал вопрос: как её поднять, она же много весит? Каким образом решали «Тяжёлую задачу», узнайте в новом эпизоде шоу вместе с Тлум.Ру.

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Что там?

Новое познавательное путешествие при помощи чудесной Куда-угодно-двери. Сначала герои попадают в Древнюю Русь, где ладью по земле волочили при помощи брёвен. Это один из самых старинных способов перемещать тяжёлые объекты, и очень даже действенный!

Далее приключение завело Катю и Эфа в микромир. Как это так, муравей такой крохотный, а поднимает вес во много раз больше своего собственного. Что ж, с решением диванной проблемы это тоже никак не поможет, так что герои отправились в Древнюю Грецию, где познакомились с Архимедом и его рычагом.

Пожалуй, здесь был применён не только рычаг, но и банальная приманка. Надеемся, с героями после падения такой тяжёлой задачи всё осталось в порядке! Чтобы убедиться в этом, добавляйте наш сайт в закладки — расскажем обо всех последующих приключениях Кати, Эфа и их питомицы.