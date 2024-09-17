Стартовало производство фильма The Sims от Марго Робби

В середине сентября компании Amazon MGM Studios и LuckyChap Марго Робби начали полноценное производство экранизации игры The Sims. Как ранее сообщали зарубежные СМИ, режиссёром ленты выступит Кейт Хёрсон, известная по работе над первым сезоном сериала «Локи».

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Сейчас авторы фильма работают над сценарием и уже пообещали сохранить лор серии в духе исчезающих лестниц в бассейнах и других знаменитых элементов франшизы. О чём именно расскажет картина, неизвестно.

В производстве адаптации также участвуют разработчики The Sims. Они планируют создать «вневременной фильм», который понравится как давним фанатам серии, так и следующим поколениям, которым ещё предстоит познакомиться с симулятором жизни от EA.