Началась работа над новой экранизацией «Эммануэль»
Опубликован трейлер новой киноверсии романа Эммануэль Арсан «Эммануэль». Фильм повествует о женщине и череде ее эротических фантазий. Главные роли в кинокартине исполнили Ноэми Мерлан, Наоми Уоттс и Джейми Кэмпбелл Бауэр.
Съёмки картины проходили в Париже и Гонконге. Режиссером стала лауреатка главного приза «Венецианского кинофестиваля» за фильм «Событие», Одри Диван. Для нее этот проект стал англоязычным дебютом, который выйдет в международный прокат этой осенью.
Эммануэль, женщина исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии Эммануэль открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая свое понимание близости и свободы.