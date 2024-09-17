Студия показала фрагмент из фильма «Зачетная принцесса»

Уже в этот четверг, 19 сентября, в российском прокате можно будет посмотреть новинку – искрометную и обескураживающую комедию «Зачетная принцесса» о блогерше, попавшей в мир сказок.

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В центре сюжета, рыжеволосая Шанталь, которая всегда мечтала стать популярной блогершей. Но все её идеи – полный провал. Однако девушка не опускает руки и не теряет надежды, что однажды у нее наконец-то получится создать крутой и запоминающийся контент, который сделает её звездой. И в один прекрасный день такое чудо действительно случается. Прямо, как в настоящей сказке!

Загадав желание у старинного зеркала, Шанталь совершенно волшебным образом попадает в сказочный мир. Там она становится принцессой самой настоящей сказки! Не теряя времени зря, блогерша решает оторваться как следует и ставит на уши весь волшебный мир, ради лайков и вирусного контента.

Смотрим эксклюзивный отрывок из фильма и готовимся отправиться в кино!