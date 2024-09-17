Начался прием заявок на поддержку художественных национальных фильмов

Прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов начался в России, сообщается на сайте Фонда кино.

"В соответствии с приказами Фонда кино от 17 сентября 2024 года № 110 и № 111 установлены сроки приема заявок на отборы в целях оказания поддержки производства художественных (игровых) национальных фильмов", - говорится в сообщении.

Заявки на поддержку за счет средств, которые выдаются на безвозвратной основе, принимаются от лидеров отечественного кинопроизводства с даты начала приема заявок до 17 октября включительно и от иных организаций кинематографии, которые не являются лидерами в отрасли, до 24 октября включительно.

Заявки на поддержку за счет средств Фонда кино, которые выдаются на условиях стопроцентной возвратности, принимаются от всех организаций кинематографии с 17 сентября по 24 октября включительно.

Отмечается, что заявки, которые поступили в Фонд кино позже указанных сроков, не принимаются.