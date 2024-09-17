Алентова рассказала о реакции на фильм «Москва слезам не верит»

Коллегия «Мосфильма» сначала приняла ленту «Москва слезам не верит» в штыки, заявила российская и советская актриса театра и кино Вера Алентова на выставке «Меньшов/Москва 85/45». Актеры, по ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, не ждали от картины «ничего хорошего», однако фильм оказался очень «кстати».

© кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Он оказался настолько кстати, что были сумасшедшие очереди, то тогда мы как-то поняли, что, в общем, он действительно кстати пришелся. Никто, конечно, потом не извинился, не сказал: «Мы были не правы». Но у нас было какое-то ощущение радости от того, что то, что мы делаем — это действительно оказалось так нужно, — отметила Алентова.

Ранее стало известно, что Алентова появилась на публике впервые за долгое время после смерти своего супруга. Мероприятие к юбилею со дня рождения режиссера было организовано в Подземном музее парка «Зарядье». Выставка «Меньшов/Москва 85/45» также посвящена 45-летию фильма «Москва слезам не верит». В экспозиции представлены рабочие материалы к фильму.

17 сентября Меньшову исполнилось бы 85 лет. Он умер в 2021 году на фоне осложнений после коронавирусной инфекции. Всю жизнь сценарист прожил в браке с Алентовой. Режиссер получил премию «Оскар» за картину «Москва слезам не верит», в которой Алентова сыграла главную роль.