Внук Меньшова рассказал о любимой сцене в фильме «Москва слезам не верит»

Актер Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и Игоря Гордина, на выставке «Меньшов/Москва 85/45», посвященной юбилею со дня рождения ее деда — режиссера Владимира Меньшова, рассказал корреспонденту NEWS.ru о любимой сцене в культовой комедии «Москва слезам не верит». По его словам, ему нравится крохотный эпизод, где актер Иннокентий Смоктуновский играет самого себя в юности.

© кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Мы не присматривали фильм очень давно. Это сцена с актером Иннокентием Смоктуновским, которого никто еще не знает в первой части фильма. Там много таких деталей, фирменный юмор дедушки – он в каждый фильм вставлял такие маленькие детали, которые наполняли его «жизнью». Такой юмор нельзя было прописать в сценарии – он непонятен, — заявил Гордин.

Меньшов скончался от последствий коронавируса в 2021 году. Режиссера не стало на 82-м году жизни. Знаменитый артист театра и кино и постановщик известен в том числе благодаря своему оскароносному фильму «Москва слезам не верит», где главную роль сыграла его супруга Вера Алентова.

Ранее дочь режиссера и актрисы Веры Алентовой, Юлия Меньшова отметила, что папа очень любил настенные художественные календари. В этой связи она устроила семейную фотосессию, кадры с которой вошли в подарок. Меньшова также опубликовала ролик, который к церемонии прощания с отцом смонтировал ее сын Андрей Гордин.