Десять фильмов Владимира Меньшова, которые обязан знать каждый

17 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения великого актера и режиссера Владимира Меньшова. «Газета.Ru» рассказывает о десяти работах народного артиста, которые должен оценить каждый любитель кино.

© кадр из фильма «Любовь и голуби»

«Розыгрыш», Владимир Меньшов (1976)

Первым полнометражным фильмом Меньшова-режиссера стала школьная драма «Розыгрыш» — в ней дебютировал как актер Дмитрий Харатьян. В начале картины ученики 9 «Б» класса устраивают коллективный розыгрыш учительницы по математике — убеждают в том, что у нее есть проблемы с памятью. Лидером класса считается Олег Комаровский (Андрей Гусев), но «новенький» Игорь Глушко (Харатьян) начинает ему противостоять.

В 2008 году был снят ремейк ленты с рэпером Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) в главной роли. Отца Комаровского (в новом фильме — Комарова) в картине сыграл Харатьян.

«Москва слезам не верит», Владимир Меньшов (1979)

Мелодрама о судьбах трех подруг (Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова), приехавших завоевывать Москву, быстро стала лидером проката в СССР — за год после выхода картину посмотрели более 90 млн зрителей. В 1981 году лента была удостоена премии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Как вспоминал Меньшов, о награде он узнал случайно от коллег. Режиссера не пустили в США, чтобы получить приз.

«Я считался неблагонадежным и был невыездным», — говорил Меньшов в интервью «Российской газете».

За наградой тогда вышел атташе по культуре советского посольства. Сам Меньшов впервые взял статуэтку в руки лишь спустя восемь лет после победы.

«Любовь и голуби», Владимир Меньшов (1984)

Лирическая комедия «Любовь и голуби» по сценарию Владимира Гуркина — один из главных представителей советской классики, разобранный на цитаты.

Это история о добродушном деревенском мужике Василии (Александр Михайлов), чья жена Надежда (Нина Дорошина) не поддерживает его увлечение разведением голубей. После домашних скандалов он находит отдушину в новой возлюбленной Раисе Захаровне (Людмила Гурченко), которую встречает на отдыхе в санатории и переезжает к ней в город. Далее начинаются душевные терзания Василия и Надежды, которые осознают любовь друг к другу.

В 1985 году картина получила премию «Золотая ладья» на Международном кинофестивале комедий в Торремолиносе.

«Где находится нофелет?», Геральд Бежанов (1987)

Комедия «Где находится нофелет?» считается «мужской» версией предыдущего фильма Геральда Бежанова «Самая обаятельная и привлекательная». В картине Меньшов сыграл талантливого инженера Павла Голикова, который работает в женском коллективе в НИИ, но остается робким в общении с женщинами. В свои сорок с лишним лет он продолжает жить с родителями, которые ждут его женитьбы — и под предлогом починки телевизора пытаются познакомить сына с дочерью своих друзей Эммой.

«Ширли-Мырли», Владимир Меньшов (1995)

В своей фарсовой комедии «Ширли-Мырли» Меньшов сыграл президента России. Это история о потерянных братьях-близнецах (Валерий Гаркалин), один из которых стал цыганским бароном, второй — музыкантом с мировым именем, а третий — авторитетным вором. Последний обводит вокруг пальца главу мафии и похищает фантастический алмаз «Спаситель России», стоимость которого может обеспечить всей стране несколько лет отдыха на Канарских островах. Одну из главных ролей в ленте исполнила супруга Меньшова — Вера Алентова.

«Зависть богов», Владимир Меньшов (2000)

Последней режиссерской работой Меньшова стала смелая драма «Зависть богов» с Верой Алентовой в роли журналистки Сони. Героиня избегает близости с супругом Сергеем (Александр Феклистов) и увлекается переводчиком Андре (Анатолий Лобоцкий), который помогает ей раскрыть ранее неведомые чувства и желания. В картине, события которой разворачиваются на фоне непростой для СССР первой половины 80-х, также снялись Жерар Депардье, Владлен Давыдов и другие, а Юрий Колокольников сыграл сына Сони.

«Ночной дозор», Тимур Бекмамбетов (2004)

В культовой российской картине, которую считают «первым отечественным блокбастером», и ее продолжении «Дневной дозор» (2005) Меньшов сыграл руководителя Ночного Дозора Москвы Гесера. Действие происходит как раз в столице России, где за равновесием добра и зла в течение тысячелетий следит тайная могущественная организация, которой приходится противостоять темным силам в лице вампиров и прочей нечисти. По сюжету простой парень Антон Городецкий (Константин Хабенский) обращается к колдунье, чтобы вернуть свою жену, — и это решение меняет его жизнь навсегда.

«Ликвидация», Сергей Урсуляк (2007)

В сюжете детективного сериала «Ликвидация» отражен популярный миф о том, как маршал Георгий Жуков (его сыграл Меньшов) ликвидировал одесскую преступность через аресты криминальных авторитетов и «отстрел» уличных грабителей. Главные роли сыграли Владимир Машков, Сергей Маковецкий и Михаил Пореченков. Сериал победил в нескольких номинациях премий «Золотой орел» и ТЭФИ, а также получил награды премии «Ника», Благотворительного фонда Олега Табакова и другие.

«Generation «П», Виктор Гинзбург (2011)

В экранизации постмодернистского романа Виктора Пелевина Меньшов сыграл Фарсука Карловича Фарсейкина — известного телеведущего и главу общества, в которое вступил главный герой истории Вавилен Татарский (Владимир Епифанцев).

Фильм удостоился «Специального упоминания жюри» в Карловых Варах и получил приз зрительских симпатий на фестивале российского кино «Спутник над Польшей» в Варшаве.

«Легенда № 17», Николай Лебедев (2012)

В спортивной драме «Легенда № 17», рассказывающей о пути к славе советского хоккеиста Валерия Харламова (Данила Козловский), Меньшов сыграл антагониста — куратора хоккея из ЦК КПСС Эдуарда Балашова, который плетет интриги вокруг тренера Анатолия Тарасова (тот когда-то исключил его сына из команды). Герой Меньшова акцентирует внимание на жесткости Тарасова и пытается заставить Харламова подписать документы против тренера. Прототипом Балашова стал один из заместителей председателя Спорткомитета СССР Георгий Рогульский, который просил команду «проиграть достойно» в первом матче суперсерии СССР — Канада 1972 года.

Краткая биография Владимира Меньшова

Народный артист России Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Его отец Валентин Меньшов (моряк, а затем — работник НКВД) и мать Антонина Меньшова были уроженцами Астраханской области, в которой Владимир и вырос.

В 1965 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1970-м — аспирантуру кафедры режиссуры во ВГИКе. На счету артиста более 100 ролей в фильмах и сериалах, включая «Дозоры», «Ликвидацию» и «Где находится нофелет?». Самыми известными режиссерскими работами Меньшова являются ленты «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит» — последняя получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

С 1982 года артист преподавал кинорежиссуру на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а с 1989 по 2018 год руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 2004-м Меньшов был ведущим телевизионного реалити-шоу «Последний герой-5» на Первом канале.

В 2009 году он начал вести актерско-режиссерскую мастерскую во ВГИКе, а с 2011 по 2017 год играл в постановке «Любовь. Письма» в Театре имени Пушкина.

Режиссер был женат на актрисе Вере Алентовой, исполнившей главную роль в фильме «Москва слезам не верит». Их дочь Юлия Меньшова — известная телеведущая. В июле 2021 года режиссера не стало.