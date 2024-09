Что известно о четвертом сезоне сериала «Супермен и Лоис»

Осенью 2024 года выйдет четвертый сезон сериала «Супермена и Лоис», который завершит историю Кларка Кента и его возлюбленной Лоис Лейн. «Лента.ру». напоминает, чем закончился предыдущий сезон шоу, раскрывает дату выхода, сюжет и актерский состав продолжения, а также рассказывает, с каким культовым злодеем Человек из стали сразится в финальной главе сериала.

© Lenta.ru

«Супермен и Лоис», 4-й сезон: главное

Оригинальное название: Superman & Lois;

Жанр: фантастика, приключенческая драма, мелодрама, боевик;

Возрастное ограничение: 18+;

Шоураннеры: Тодд Хелбинг и Бред Флетчер;

Дата выхода 4-го сезона: 2024 год;

Количество серий: 10;

Длительность одной серии: 42-45 минут;

Трансляция: телеканал The CW;

Когда вышел первый сезон: 2021 год;

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.7;

Рейтинг IMDb: 7.8;

В главных ролях: Тайлер Хеклин и Битси Таллок.

Дата выхода

Сериал продлили на четвертый сезон летом 2023 года — через несколько месяцев после завершения предыдущей части истории. Точная дата выхода нового «Супермена и Лоис» стала известна год спустя — 20 июня 2024-го.

Премьера четвертого сезона сериала «Супермен и Лоис» состоится 17 октября 2024 года.

В этот день зрители увидят сразу два эпизода шоу. Премьерные серии «Супермена и Лоис» выйдут на телеканале The CW в 8 вечера по восточному времени (3 часа ночи 18 октября по Москве). После этого новые эпизоды будут выходить раз в неделю. Первая серия получила название «Конец и начало» (The End and the Beginning).

В четвертом сезоне будет всего 10 серий — количество эпизодов было решено сократить, чтобы снизить затраты на производство шоу. При этом в трех предыдущих сезонах было по 13-15 серий. Зато хронометраж останется неизменным — каждый эпизод будут идти около 45 минут.

Сюжет

По сюжету, Кларк Кент (Тайлер Хеклин) и его жена Лоис Лейн (Битси Таллок) решили отдохнуть от супергеройских подвигов. Они вернулись в Смолвилль, чтобы вести спокойную семейную жизнь. Однако со временем возлюбленные поняли, что воспитание своих детей гораздо тяжелее, чем привычная борьба с преступностью.

Четвертый сезон станет завершением сериала и подведет историю семьи Кент к логическому завершению.

Чем закончился третий сезон «Супермена и Лоис»

Злодей Лекс Лютор (Майкл Кудлиц), который провел в тюрьме 25 лет из-за Кларка Кента, решил отомстить виновнику своего заключения. Он превратил Бизарро, альтернативную версию Супермена (его тоже играет Тайлер Хеклин), в монстра Думсдея. Кент отправил Думсдея на Луну, чтобы уберечь Землю от разрушений и сразиться со своим врагом за пределами планеты.

Новый сезон начнется со сражения Супермена и Думсдея. Судя по трейлеру, битва станет для героя последней, но сыновья Кларка Кента и Лоис Лейн решат продолжить его дело и будут искать способы воскресить отца.

Интересный факт: сюжет финального сезона шоу основан на цикле комиксов DC «Смерть и возвращение Супермена». В нем Думсдей расправляется с супергероем, но позже его близкие находят способ вернуть Кента к жизни.

Ожидается, что главным злодеем нового сезона станет Лекс Лютор — один из классических комиксных врагов Супермена.

«Наши герои столкнутся с величайшей угрозой в истории шоу — Лексом Лютером», — Тодд Хелбинг и Брент Флетчер шоураннеры сериала «Супермен и Лоис».

Производство

Телеканал The CW анонсировал четвертый сезон сериала «Супермен и Лоис» в июне 2023-го. В ноябре того же года стало известно, что новый сезон станет финальным.

В своем заявлении шоураннеры Тодд Хелбинг и Брент Флетчер поблагодарили команду проекта и фанатов за безграничную поддержку.

«С момента, как мы начали обсуждать это шоу, оно рассказывало о семье. Так оно и создавалось — на экране и вне его», — рассказали они.

На разработку четвертого сезона повлияла забастовка Гильдии сценаристов США — из-за нее шоу лишилось трех сценаристов. Помимо этого, телеканал The CW урезал четвертому сезону бюджет — из-за этого каст шоу существенно сократился.

Снимать финальный сезон начали в марте 2024 года — тогда же в сети появились первые кадры со съемок. Съемочный процесс завершился в конце апреля, а первый тизер четвертого сезона увидел свет 19 июля.

Полноценный трейлер был опубликован на YouTube-канале The CW Network 24 июля 2024 года. Под видеороликом пользователи прощались с супергеройской вселенной телеканала The CW.

«Мне грустно, что этот сериал заканчивается, но я рад, что концовка будет достойной. Это шоу просто супер!» — написал один из комментаторов.

Связь «Супермена и Лоис» с другими проектами DC

Изначально сериал «Супермен и Лоис» был заявлен как часть «Эрроуверса» (Вселенной «Стрелы») — отдельной вселенной телеканала The CW. В ее основу лег вышедший в 2012 году сериал «Стрела» — он и дал франшизе это неформальное название.

«Эрроуверс» не имеет прямого отношения к основной киновселенной DC.

Во вселенной «Стрелы» появляются супергерои из сериалов и фильмов по комиксам DC, однако в исполнении других актеров. Например, Флэша «Эрроуверсе» играет не Эзра Миллер, а Грант Гастин.

Какие сериалы входят в «Эрроуверс»

«Стрела»;

«Флэш»;

«Легенды завтрашнего дня»;

«Супергерл»;

«Черная молния»

«Бэтвумен».

Тайлер Хеклин впервые сыграл Супермена во втором сезоне «Супергерл». Герой в его исполнении появлялся и в других проектах «Эрроуверса»: «Флэше», «Стреле», «Бэтвумен» и «Легендах завтрашнего дня».

Дебют Битси Таллок в роли Лоис Лейн состоялся в кроссовере «Иные миры» (кроссовер между сериалами «Флэш», «Стрела» и «Супергерл»; включает в себя три эпизода, каждый из которых выходил в рамках одного из сериалов). Кстати, в кроссоверах от The CW появлялась и другая версия Лоис — ее играла Эрика Дюранс из сериала «Тайны Смолвилля».

При этом события «Супермена и Лоис» практически не влияли на происходящее в «Эрроуверсе».

После премьеры первого сезона «Супермена и Лоис» шоураннеры заявили, что сериал больше не имеет отношения к вселенной «Стрелы».

В итоге, последним проектом супергеройской вселенной The CW считается девятый сезон «Флэша», который вышел в 2023 году.

Актерский состав

В четвертом сезоне «Супермен и Лоис» лишится нескольких важных второстепенных персонажей — виной всему сокращение производственного бюджета. Так, в финальной главе зрители не увидят отца Лоис (Дилан Уолш), подругу Кларка Кента Лану Ланг (Эммануэль Шрики), и ее мужа Кайла (Эрик Вальдес).

При этом в сериал вернется вся семья Супермена, а в качестве главного злодея выступит Лекс Лютор в исполнении Майкла Кудлица.

Какие актеры сыграют в четвертом сезоне «Супермена и Лоис»

Тайлер Хеклин («Зависнуть в Палм-Спрингс») — Кларк Кент/Супермен. Сильнейший супергерой Земли и главный герой шоу;

Битси Таллок («Артист») — Лоис Лейн, жена Супермена;

Майкл Бишоп («Микс») — Джонатан Кент, старший сын Супермена и Лоис Лейн;

Алекс Гарфин («Новый Амстердам») — Джордан Кент, младший сын Лоис и Супермена;

Майкл Кудлиц («Переговорщик») — Лекс Лютор, враг Супермена и главный антагонист четвертого сезона;

Ивонн Чепмен («Кунг-фу») — Аманда МакКой, союзник Лекса Лютора;

Дуглас Смит («Большая любовь») — Джимми Олсен, фотограф газеты Daily Planet, в которой работает Кент.

В сериале ожидаются гостевые появления персонажей из предыдущих сезонов: на экраны могут вернутся Джон Генри Айронс (Уоли Паркс), Натали Айронс (Тайлер Бак), Сара Кушинг (Инде Наварретт) и Крисси Беппо (София Хасмик).