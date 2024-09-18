В школах Якутии покажут фильм об Алексее Кулаковском

Короткометражный документальный фильм об основоположнике якутской художественной литературы Алексее Кулаковском (1877-1926) "Путь в вечность", презентация которого состоялась в этом году, покажут в школах Якутии. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя Николаев-центра - библиотеки-архива первого президента Якутии Анна Захарова.

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"Фильм продолжительностью в 12 минут просто и ясно доносит каждому - и взрослому, и подростку - о личности Алексея Кулаковского, заветах и мыслях, которые оставил этот деятель якутскому народу. В школах Якутии будет организован показ фильмов", - рассказала Захарова.

Фильм с элементами реконструкции событий создан по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

Режиссером и оператором выступил Иван Семенов.

"Об Алексее Елисеевиче Кулаковском нужно говорить больше. Как о духовном лидере Якутии, человеке - не только как о писателе, об ученом, но как о простом жителе Якутии, как человеке, который участвовал в жизни простых людей", - сказал он.

Он уточнил, что реализация проекта началась с прошлого года, съемки прошли в родном для Кулаковского Таттинском районе, студии в креативном кластере "Квартал труда" в Якутске.

Фильм презентовали в Якутске в сентябре студентам и школьникам в рамках программы I республиканского семейного патриотического фестиваля "Отон.фест" (с якутского "отон" переводится как "брусника"), который открылся 22 августа и завершится 27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия). Как отметила заведующая культурно-образовательным отделом "ДТК - центра чтения" в Якутске Наталья Шелбогаева, фестиваль проходит по всей Якутии в формате культурного марафона.

Кулаковский - поэт-мыслитель, этнограф-фольклорист. Является первым якутским ученым-исследователем, первым теоретиком якутского стиха. Составил первый сборник якутских пословиц и поговорок, собрал и опубликовал материалы по верованиям якутов, сделал записи легенд и преданий.