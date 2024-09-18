Французский «Холоп» провалился в прокате: как запад копирует наши идеи

На широкие экраны вышел французский фильм «Холоп из Парижа». И его сюжет почти ничем не отличается от кино «Холоп» российского режиссера Клима Шипенко: отец балованного мажора пытается перевоспитать сына, окунув в Средневековье. Интересно, зачем в условиях санкций иностранцы копируют наши идеи?

© Вечерняя Москва

Российский «Холоп», вышедший на экраны в 2019 году, полюбился зрителям. И, видимо, не только нашим. Во французской версии все осталось практически неизменным. Даже слоган тот же: сын богатого бизнесмена обнаглел, пора его исправлять. Только наш Гришка (Милош Бикович) отправился в Россию 1860 года, а француз Луи (Одран Каттен) оказался в XVIII веке.

Учитывая отмену русской культуры в Европе, заимствование сюжетов выглядит достаточно странно.

«Это чисто бизнес. На финансы, как правило, такие санкции не распространяются. Если адаптация сюжета помогает заработать, то все остальное становится второстепенным», — объясняет «ВМ» политолог Дмитрий Солонников.

Режиссер отечественного «Холопа» Клим Шипенко рассказал «ВМ», что пока не знает, как оценивать кино.

«Они выкупили права на ремейк. Я его еще не видел, поэтому не могу судить о фильме», — говорит «ВМ» Шипенко.

Что интересно, адаптированный «Холоп» выйдет еще в Мексике, Индии, Южной Корее, Японии и Испании. В 2022 году авторские права на этот фильм купила китайская кинокомпания, а в декабре этого года готовят премьеру турецкой версии фильма. Во втором случае главную роль сыграет Керем Брюсин, исполнивший роль харизматичного архитектора Серкана Болата в нашумевшем сериале «Постучись в мою дверь».

Вероятно, за рубежом пытаются повторить успех оригинала, ведь наш «Холоп» при бюджете в 160 миллионов рублей окупился в десятки раз, собрав в прокате более 5,6 миллиарда рублей. Этот фильм оставался самой кассовой кинокартиной до 2023 года.

А «Холоп из Парижа» совсем не окупился. При бюджете, превышающем 775 миллионов рублей, во Франции он собрал 164 миллиона.

Прямая речь

Кирилл Барышников, член Гильдии кинорежиссеров России, киновед: